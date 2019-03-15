Повесть «Приключения Эмиля из Лённеберги» переведена на чувашский язык

Астрид Линдгрен сегодня читают на ста языках мира

Шалун Эмиль абсолютно такой же, как и наши чувашские мальчишки–озорники. И все, что происходит на шведском хуторе, будто происходит в чувашской деревне. Восприятие мира, поведение, мысли и дела его жителей такие же, как у наших сельчан. Только имена героев и названия населенных пунктов говорят, что описанные события происходят в далекой скандинавской стране… Такова оценка читателей, успевших ознакомиться с приключениями бесшабашного маленького шведа на чувашском языке.

Немного предисловия…

Повесть известной шведской писательницы Астрид Линдгрен «Лённебергри Эмиль мыскарисем» не так давно увидела свет благодаря Чувашскому книжному издательству, перевела ее журналист и писатель Галина Матвеева.

«Приключения Эмиля из Лённеберги» — одно из самых известных и любимых во всем мире произведений Астрид Линдгрен. Все 12 историй в книге — о бесшабашном мальчишке Эмиле, который и дня не может прожить без приключений. Их он просто находит на пустом месте. Голова в супнице; свиньи, накормленные пьяными вишнями; лягушка в корзинке с завтраком; сестренка Ида, выкрашенная в синий цвет, — далеко не весь послужной список делишек шалуна.

ОЛЬГА КУЛИКОВА, писательница: — Читала книгу и вспоминала соседских мальчишек из своего детства, что они только не вытворяли, озорники были те еще. Язык книги затягивает, читала и упивалась звучанием наших чувашских слов. Любить свой родной язык — это одно, уметь пользоваться им — это другое. Галине Матвеевой удалось показать богатство чувашского языка со всех сторон.

При этом Эмиль не просто озорной, но и очень добрый, смышленый мальчишка, которому просто не терпится изучить окружающие его явления, проявить самостоятельность и активность, порой именно тогда, когда этого совсем и не нужно было делать. В общем, это повествование про веселого, любознательного мальчишку, непосредственными участниками приключений которого становятся его сестренка, родители и даже работники хутора Катхульт. Книга написана в форме дневника, который ведет мама Эмиля. Она записывает туда наиболее примечательные события из жизни своего сына-озорника.

«Мама, купи Эмиля»

«Эмиль из Лённеберги», по признанию Галины Матвеевой, вошел в ее семью в 90-е годы. «По телевизору показывали одноименный сериал, дети его смотрели, смеясь взахлеб. И потом, когда закончился показ, долго еще вспоминали проделки шалуна, — рассказывала она на презентации книги, прошедшей в Национальной библиотеке. — Позже пошли с сыном в магазин, а там эта книга на прилавке лежит, вот он и пристал: «Мама, купи Эмиля…» Повесть читали дети, читали мы, взрослые, читали вслух все вместе, читали порознь. И каждый раз было смешно и весело».

Еще тогда у Галины Алексеевны родилась мысль перевести ее на чувашский язык: «У нас мало книг для детей среднего школьного возраста, особенно для мальчишек. Кому как не им зачитываться проделками своего сверстника». Но работа журналистом в республиканских газетах не оставляла времени для «стороннего» творчества. А когда перешла на работу в Чувашское книжное издательство, решилась-таки осуществить мечту.

Созданная с любовью

Перевод Матвеева закончила в 2015 году и мечтала издать книгу к 110-летию (2017 г.) со дня рождения Астрид Линдгрен, но «Лённеберг?ри Эмиль мыскарисем» увидела свет только в конце 2018-го. Долгий путь Эмиля к чувашскоязычному читателю был связан с переговорами с правообладателями писательницы — на получение согласия на перевод, художественное оформление книги ушел не один год.

Проиллюстрировала повесть художник Ирина Калентьева. И по отзывам читателей, и по признанию правообладателей, рисунки получились очень удачными. Последние, признав иллюстрации оригинальными и соответствующими содержанию, попросили художницу… убрать из ушей работницы серьги: «Женщины на хуторе украшения не носили». Нашли удачным они и синюю обложку книги — ведь мама Эмиля его проделки записывала в синюю тетрадь…

С любовью написана, с любовью переведена, с любовью проиллюстрирована, таково общее мнение собравшихся на презентацию литературоведов, журналистов, библиотекарей и читателей. Астрид Линдгрен сегодня читают на ста языках мира, а «Лённеберг?ри Эмиль мыскарисем» — первое крупное произведение писательницы, переведенное на чувашский язык. И результат радует: издание получилось достойное, добротное и красивое. «Переводчик много работал над языком, каждое слово выверено, взвешено. На наш чувашский язык можно перевести произведения любого народа. Чувашский язык — богатый язык, может передать все тонкости и нюансы другого языка», — были единодушны в оценках участники презентации.

Книга о приключениях маленького сорванца Эмиля поднимет настроение не только детям, но и взрослым.

Фото Олега Мальцева: Переводчик Галина Матвеева и художник Ирина Калентьева довольны результатом своего труда.