Никас Сафронов напишет портрет Ивана Яковлева

В Ульяновске, в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» открылась выставка художника Никаса Сафронова «Полеты во сне и наяву».

Перед открытием выставки для Никаса Сафронова провели экскурсию по музею, сообщает информагентство «Ульяновск-город новостей». Гостю рассказали, что созданная в 1868 году Иваном Яковлевым учительская школа стала крупным культурно-просветительским центром. Здесь учились чуваши, мордва, марийцы, татары и представители других народов России.

«Это замечательно сохраненное прошлое, — отметил после экскурсии Никас Сафронов. — Я сразу вспомнил свою школу середины 1960-х годов: у нас были почти такие же парты, мы писали чернилами. Но я бы с удовольствием вернулся и в конец 19-го — начало 20 века и поучился в этой школе, тем более руководил ею Иван Яковлевич Яковлев, сподвижник отца Ленина. Здесь есть ностальгия, есть память, и мне очень приятно, что сотрудники музея так трогательно и бережно относятся к своей истории и памяти о великом деятеле образования и культуры. Это достойно уважения».

Поделился художник и творческими планами. «Мы приедем сюда в мае, я напишу, может быть, не один этюд и работу, ему посвященную, и мы оставим ее в этом музее, — рассказал он. — Обещаю написать маслом портрет Ивана Яковлева на фоне комплекса — это будет подарок музею».

Фото ulgrad.ru: Никас Сафронов признался, что с удовольствием бы поучился в школе просветителя Ивана Яковлева.