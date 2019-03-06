График работы медучреждений Чувашии с 8 по 10 марта

В праздничные и выходные дни с 8 по 10 марта оказание медицинской помощи населению республики в амбулаторных и стационарных условиях будет осуществляться по следующему графику:
8 марта – нерабочий праздничный день,
9 марта – по графику субботы (неотложная помощь — с 8:00 до 13:00, прием вызовов до 12:00),
10 марта – выходной день.
«Больница скорой медицинской помощи, «Республиканская детская клиническая больница», «Городская клиническая больница № 1» с 8 по 10 марта будут оказывать неотложную помощь в круглосуточном режиме.
Раздаточные пункты детской молочной кухни будут работать по следующему графику:
8 марта – выходной день,
9 марта – по графику субботы,
10 марта – выходной день.