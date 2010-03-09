Спортивная афиша недели

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
 

Наименование

мероприятия

Дата

проведения

Место

проведения

  
 

Первенство Чувашской Республики по гиревому спорту среди юниоров 1997-2000 г.р., юношей и девушек 2001 г.р. и моложе

6-7 марта

6 марта 

начало 11.00

7 марта

начало 10.00

г. Канаш,

ул. К. Маркса, 9а,

ДЮСШ «Локомотив»

  
 

Первенство Чувашской Республики по лыжным гонкам среди ДЮСШ/СШ

7, 9, 10 марта

начало 11.00

г. Чебоксары,

ул. Пристанционная, 10в,

СШОР № 2

  
 

Кубок Чувашской Республики по мини-футболу среди женщин

8 марта

начало 12.00

г. Чебоксары,

ул. Гагарина, 40,

СШ «Спартак»

  
 

Первенство Чувашской Республики по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р.

10 марта

торж. откр. 11.00

начало 11.10

г. Чебоксары,

ул. Ленинградская, 32,

СШОР № 10 по самбо и дзюдо

  
 

Первенство Чувашской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе

10-11 марта

10 марта

торж. откр. 12.00

начало 10.00

г. Чебоксары,

ул. М. Павлова, 9А,

СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука

  
Опубликовано: 6 марта 2019 г.

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