Спортивная афиша недели

ул. К. Маркса, 9а,

г. Канаш,

Первенство Чувашской Республики по гиревому спорту среди юниоров 1997-2000 г.р., юношей и девушек 2001 г.р. и моложе

г. Чебоксары,

Первенство Чувашской Республики по лыжным гонкам среди ДЮСШ/СШ

г. Чебоксары,

Кубок Чувашской Республики по мини-футболу среди женщин

СШОР № 10 по самбо и дзюдо

г. Чебоксары,

Первенство Чувашской Республики по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р.

Первенство Чувашской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе

10-11 марта 10 марта торж. откр. 12.00 начало 10.00