Спортивная афиша недели

|
Наименование
мероприятия
|
Дата
проведения
|
Место
проведения
|
Первенство Чувашской Республики по гиревому спорту среди юниоров 1997-2000 г.р., юношей и девушек 2001 г.р. и моложе
|
6-7 марта
6 марта
начало 11.00
7 марта
начало 10.00
|
г. Канаш,
ул. К. Маркса, 9а,
ДЮСШ «Локомотив»
|
Первенство Чувашской Республики по лыжным гонкам среди ДЮСШ/СШ
|
7, 9, 10 марта
начало 11.00
|
г. Чебоксары,
ул. Пристанционная, 10в,
СШОР № 2
|
Кубок Чувашской Республики по мини-футболу среди женщин
|
8 марта
начало 12.00
|
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 40,
СШ «Спартак»
|
Первенство Чувашской Республики по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р.
|
10 марта
торж. откр. 11.00
начало 11.10
|
г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, 32,
СШОР № 10 по самбо и дзюдо
|
Первенство Чувашской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе
|
10-11 марта
10 марта
торж. откр. 12.00
начало 10.00
|
г. Чебоксары,
ул. М. Павлова, 9А,
СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука
Опубликовано: 6 марта 2019 г.
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