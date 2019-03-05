Выжить всем смертям назло

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

1 марта 1944 г.

В этот день издан приказ № 7 по 10-му гвардейскому воздушно-десантному стрелковому полку 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» гв. рядового Ванюшкина Александра Николаевича, радиста, за то что в бою за деревню Искренное 6.02.1944 года, когда маневрирующие танки противника беспрерывно рвали телефонную связь, благодаря четкой работе радиста Ванюшкина командир полка по восстановленной рации имел возможность без перерыва руководить боем и иметь связь с командиром батальона. Этим товарищ Ванюшкин помог выполнить боевую задачу».

В тыловом госпитале в Сызрани умер от болезни стрелок 2-й гвардейской воздушно-десантной бригады красноармеец Владимир Иванович Щепитовский, 1925 г.р. Похоронен в Сызрани, в Самарской области. В Алатыре по улице Сурская Набережная, дом 60 19-летнего сына ждала мать…

2 марта 1944 г.

Умер от болезни парторг 548-го минометного полка 18-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта младший лейтенант Максим Данилов. Жена Ирина Федоровна проживала в Чебоксарах по улице Базарной, дом 42. Первоначально был захоронен в городе Кувшиново Каменского района Калининской области.

Председатель колхоза «Коммунар» Михайлов из Ибресинского района сообщил по телефону в редакцию газеты «Красная Чувашия», что «члены колхоза взяли на себя обязательство — до 15 марта заготовить и вывезти сверх плана в подарок Донбассу 500 фестметров крепежного материала.

СПРАВКА «СЧ» Фестметр — кубический метр плотной древесины.

3 марта 1944 г.

При освобождении Эстонии у деревни Преди Вируского района погиб и там же был первично похоронен стрелок 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии красноармеец Павел Каргин, 1911 г.р. В родной деревне Старое Ахпердино Чкаловского (сейчас Батыревского) района его ждала и не дождалась жена Мария Федоровна.

В эвакогоспитале в Канаше в этот день умер от ран и похоронен в братской могиле № 1 на городском кладбище сержант Семен Андреев, 1900 г.р.

В наступательных боях 3.03.1944 г. под сильным артиллерийским огнем противника уроженец Канаша гвардии старший сержант Алексей Плотников, 1923 г.р., засек 2 пулемета, которые были уничтожены огнем батарей 186-го гвардейского артиллерийского полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. За этот подвиг нашего земляка наградили медалью «За отвагу». К этому времени Алексей Геннадьевич имел два легких ранения. А на день призыва Вурнарским РВК он был учащимся.

4 марта 1944 г.

В этот день погиб в бою стрелок отдельного лыжного батальона 376-й стрелковой дивизии красноармеец Михаил Галкин, уроженец села Ильинка Моргаушского района. Первоначально был захоронен у деревни Зуи Псковского района Ленинградской области.

«Красная Чувашия» 4 марта 1944 г. писала: «Благородный почин Сарабакасинского колхозника В. Егорова, давшего 132 пуда семян различных зерновых культур из личных запасов взаймы своему колхозу, нашел живейший отклик в колхозах Комсомольского района. В колхозе «Красный борец» (Комсомольский район. — Авт.) не хватало 60 центнеров семян картофеля. Колхозники быстро восполнили эту недостачу, выделив семена из своих личных запасов. Для приобретения семян зерновых колхозник дал своему колхозу взаимообразно 3 пуда меда».

5 марта 1944 г.

В этот день командир отделения саперного взвода 8-го гвардейского танкового полка резерва Главного командования 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта гвардии старший сержант Илья Сергеевич Новиков, 1913 г.р., призванный бывшим Ишлейским РВК, при прорыве обороны противника в районе деревни Чижовка Киевской области с отделением обезвредил 50 противотанковых и противопехотных мин противника.Приказом № 4/н от 18.04.1944 г. по 8-му гвардейскому танковому полку гвардии старший сержант Новиков награжден медалью «За боевые заслуги».

6 марта 1944 г.

Уроженец деревни Одиково Вурнарского района Ерлыгин Алексей Афанасьевич, 1923 г.р., призванный Вурнарским РВК, рядовой, погиб в бою, захоронен в с. Поповка Звенигородского района Черкасской области Украины.

Из оперативной сводки Совинформбюро за 6 марта 1944 года:

В течение 6 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, овладели районными центрами Тарнопольской области городом ЗБАРАЖ, ВИШНЕВЕЦ, ЛАНОВЦЫ, НОВОЕ СЕЛО, районными центрами Каменец-Подольской области ФРИДРИХОВКА, ГРИЦЕВ, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов…

По предварительным данным, за два дня боев, 4 и 5 марта, войсками 1-го Украинского фронта УНИЧТОЖЕНО танков 203, орудий разного калибра 250, бронемашин 30, минометов 407, пулеметов более 600, автомашин свыше 2000, складов разных 20.

Немцы оставили на поле боя более 15000 трупов своих солдат и офицеров.

За это же время войска фронта ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: танков 120, орудий разного калибра 202, минометов 210, пулеметов 260, бронепоезд 1, автомашин более 1000, складов с боеприпасами и различным военным имуществом 23.

Взято в плен свыше 3000 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта разведка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 5 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 20 самолетов противника.

7 марта 1944 г.

В алатырском эвакогоспитале № 3067 умер от ран и похоронен в братской могиле на городском кладбище старший лейтенант Юдин Алексей Васильевич, 1912 г.р.

Уроженец деревни Лесные Туваны Шумерлинского района Александр Ефимович Оборгейкин, чуваш, призванный Шумерлинским РВК, умер от ран, захоронен в могиле № 497 на Кунийском кладбище г. Тбилиси, Грузия.

8 марта 1944 г.

Подписан приказ по 19-й гвардейской стрелковой дивизии о награждении наводчика батареи 45-го гвардейского артиллерийского полка этой дивизии гвардии младшего сержанта Иосифа Шоломовича Островского, 1913 г.р., еврея, призванного 05.1942 г. Ядринским РВК, орденом «Красная звезда». «В боях на подступах к городу Витебск наводчик гаубичной батареи гвардии младший сержант Островский проявил исключительную храбрость и умение владеть порученным делом, — говорится в наградном листе. — 3 февраля 1944 года, находясь на прямой наводке, под сильным артобстрелом противника, огнем своего орудия разбил 2 пулемета противника и обеспечил захват пехотой деревни Барышино. В боях за деревню Поповка выкатил орудие на руках вслед за пехотой, подбил самоходное орудие типа «фердинанд» и разбил 2 станковых пулемета противника с их расчетом».

Чувствовала ли чебоксарка Мария Давыдовна Матвеева, проживавшая по улице Урицкого, дом 5 (сейчас — Президентский бульвар), что в этот праздничный день с ее 20-летним сыном случилась беда? При освобождении Эстонии в бою у деревни Захонье Вируского района командир отделения 197-го стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Ленинградского фронта Лев Матвеев, 1924 г.р., был ранен, но в суматохе боев его посчитали погибшим.

«Ваш сын гвардии старший сержант Матвеев Лев Семенович погиб в бою 8.03.1944 г., захоронен в 500 м северо-западнее деревни Захонье», — сообщили матери в извещении, посланном из части 11 марта 1944 г. Но выжил солдат! Получив за войну три легких и три тяжелых ранения, он вернулся домой. Несмотря на инвалидность 2-й степени, не стал отсиживаться дома, а пошел работать инструктором на станцию юных техников. Со своим опытом участия в боях командиром отделения связи Лев Семенович был здесь нарасхват, его уважали коллеги и любили мальчишки. «К работе относится добросовестно», — оценил бывшего фронтовика военком города подполковник Елистратов, представляя его к ордену Славы III степени.

Фото: Нервом армии связь называли недаром. Без воинов-связистов не обходился ни один бой. Среди первых они высаживались при захвате плацдармов, вместе с разведчиками ходили за линию фронта, под огнем врага пробирались от траншеи к траншее, прокладывая связь.