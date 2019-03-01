ФСБ провела учения по освобождению заложников в центре Чебоксар

В центре Чебоксар в крупном торговом центре группа террористов захватила заложников и выдвинула ряд требований. В случае их невыполнения преступники угрожали привести в действие самодельные взрывные устройства и убить заложников.

В сложившейся обстановке Оперативный штаб в Чувашии под руководством начальника УФСБ Игоря Кобыляченко принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима.

Успокоим горожан — это были условные террористы, в Чебоксарах проходил завершающий этап учения по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. В рамках учебной КТО были отработаны меры по обеспечению безопасности жителей города, проведены оперативно-боевые и специальные мероприятия по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению заложников. Действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в учении, получили положительную оценку, сообщили в пресс-службе УФСБ.