Экстренные службы республики готовятся к предстоящему паводку

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем, отработал личный состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Чувашии.

В своем распоряжении отряд имеет оборудование, позволяющее проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ. Противопаводковые учения прошли на реке Волга. Помимо проверки оснащения и экипировки, готовности техники и плавательных средств, спасатели провели тренировку по распиловке и чернению льда, сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии.

 

Фото 21.mchs.gov.ru

Опубликовано: 1 марта 2019 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.