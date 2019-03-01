Многодетные семьи получат удостоверения

Уже этой весной многодетные семьи Чувашии смогут подтверждать свой статус специальным удостоверением.

Нередко большим семьям сейчас предоставляются скидки на посещение парков аттракционов, спортивных и культурных мероприятий, передвижных выставок. В Чувашском национальном музее, например, вход для многодетных и вовсе бесплатный. И если раньше родителям приходилось предъявлять паспорта, то теперь достаточно будет одной «корочки».

На днях Кабинет министров Чувашии утвердил Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи и Порядок ведения регистра многодетных семей республики. Такой документ будет предоставляться одному из родителей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет. При этом все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на территории региона. Обладателей такого удостоверения включат в регистр многодетных семей республики.

Для получения «корочки» нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу начать выдачу удостоверений уже с 25 марта этого года.

Кстати, не во всех регионах страны многодетными считаются родители, имеющие как минимум трех ребятишек. Так, в Ингушетии семья получает такой статус, если детей более пяти. Бывает, что из-за демографического кризиса «детский порог» меняется: например, в Мордовии, Тыве и Марий Эл до 2012 года многодетной считалась семья с четырьмя и более чадами, но с 2018-го «порог» снизился до трех юных домочадцев.