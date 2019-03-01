С «Ростелекомом» компьютер – под надежной защитой

Сегодня в интернет выходят все – от маленьких детей до бабушек и дедушек. Начинающие пользователи сети не подозревают, что на каждой второй веб-странице их поджидает компьютерный вирус. Да и опытный юзер, бывает, теряет бдительность и нечаянно загружает замаскированный троян. Новая акция «Надежная защита» поможет абонентам «Ростелекома» избежать последствий кибератак.

Мы живем в расцвет киберэпидемии, и статистика это подтверждает. В прошлом году «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 21,5 млн уникальных вредоносных объектов и отразила почти 2 млрд атак на компьютеры пользователей. 5,6 млн ПК были атакованы майнерами, 765 тыс. – шифровальщиками, еще 830 тыс. – специальными программами для кражи средств через онлайн-доступ к банковским счетам .

В помощь клиентам «Ростелеком» запустил акцию «Надежная защита». В течение 30 дней интернет-абоненты компании смогут бесплатно пользоваться антивирусом Касперского на двух устройствах.

После активации сервиса каждый выход в сеть станет защищенным. Специальные функции оградят пользователей от программ для кражи денег и позволят безопасно работать с интернет-банками, вводить персональные данные, например, в онлайн-магазинах, а также защитят от взлома веб-камеру. При этом компоненты Kaspersky Internet Security не повлияют на скорость отклика операционной системы. Иными словами, абоненты забудут о торможении компьютера во время работы антивируса.

По завершении промо-периода от подписки можно либо отказаться, либо продлить лицензионную защиту персональных устройств. Настроить опцию легко в личном кабинете. Стоимость услуги с 31 дня – чуть больше 4 рублей в сутки. Согласитесь, небольшая плата за уверенность, что личными данными не завладели злоумышленники.

Среди прочих достоинств акционного предложения «Ростелекома» – экономия времени на обновлении антивируса и продлении лицензии, а также удобство оплаты услуг по единому счету.

Подробнее об акции «Надежная защита» можно узнать по бесплатному телефону 8 800 1000 800 или в офисе продаж и обслуживания компании.

Пусть интернет-прогулки будут под надежной защитой!