Остановится ли рост «куриных» цен?

В республике продолжает дорожать мясо птицы. По данным КУП «Агроинновации» на 14 февраля, натуральные куры за предыдущую неделю поднялись в цене на 2,6 рубля за килограмм.

Однако, как предрекают эксперты отечественного мясного рынка, в самое ближайшее время подорожание остановится, так как оптовые цены уже стали снижаться, и вслед за ними должны опуститься розничные. А Минсельхоз России обещает снижение цен благодаря восстановлению производства на части предприятий.

По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в 2019 году продолжится снижение цен на свинину. Этому будет способствовать в первую очередь рост производства и внутренней конкуренции среди производителей, а также снятие ограничений на поставки в Россию бразильской свинины.