Баков возглавит новый холдинг

Бывший глава концерна «Тракторные заводы» и зять кинорежиссера Никиты Михалкова Альберт Баков возглавит холдинг, производящий оружие для спецназа в составе корпорации «Ростех». Об этом сообщает портал РБК.

Новая структура создается на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения и разработчика патронов Конструкторского бюро автоматических линий. Решение было принято правлением госкорпорации, отмечают в «Ростехе».

По сообщению также РБК, ранее Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Альберта Бакова. Суд произвел процессуальную замену первоначального заявителя на холдинг «Транспортные компоненты». Представитель холдинга заявил отказ от этих требований, а также от требований к Бакову на 179 млн рублей. Дело о банкротстве прекратили, так как единственный кредитор отказался от требований.