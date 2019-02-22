Металлургия в плюсе, лектрооборудование — в минусе

По сообщению Чувашстата, индекс промышленного производства в республике в минувшем январе составил 88,4% к тому же уровню 2018 года.

Наиболее заметно — почти на 42% — снизился выпуск электрооборудования, на 25,7% — химических веществ и химических продуктов. Зато металлургия демонстрирует весьма неплохие темпы — на 26,9%. Не допустили снижения производства также предприятия текстильной отрасли.