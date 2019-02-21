ЕКАТЕРИНА РЫБАКОВА

президент Фонда «Институт ускорения экономического развития» (Рыбаков Фонд)

«Многие инициативы фонда представлены в Чувашии, в том числе сообществами PRO женщин и проектами Ментори. Школы региона — одни из самых активных участников федерального конкурса ТОП-школа, и их число выросло вдвое с 2017 по 2018 год. Соглашение о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали, становится важным шагом по укреплению взаимодействия по преобразованию социально-образовательной среды на качественно новом уровне. У нас впереди много работы, и уверена, что вместе у нас все получится».