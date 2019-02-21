Ирина Диарова: И с учениками, и в кругу семьи разговариваю на чувашском

21 февраля — международный день родного языка

Новогодняя елка на чувашском языке, проведенная в декабре прошедшего года в Чебоксарской школе № 33, стала для многих событием. О ней говорили дети, родители, учителя, обсуждали в социальных сетях, хвалили, восхищались… Накануне Международного дня родного языка корреспондент «СЧ» встретилась с инициатором этого праздника, учительницей чувашского языка и литературы Ириной Диаровой.

ИЗ ДОСЬЕ Ирина Алексеевна Диарова — учитель чувашского языка и литературы высшей квалификационной категории. Уроженка деревни Маяк Канашского района, окончила факультет чувашской филологии и культуры ЧГУ имени И.Н. Ульянова, с 1998 года работает в чебоксарской школе № 33 имени Героя России Николая Смирнова. Ирина Алексеевна — лауреат муниципального конкурса «Учитель года столицы–2013 и 2017», победитель республиканского конкурса учителей чувашского языка и литературы–2013, призер «Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков–2013». В 2017 году она стала победителем межрегиональной олимпиады для учителей чувашского языка и литературы «Современный чувашский язык», удостоилась премии Президента страны Владимира Путина «Лучшим учителям России».

— Ирина Алексеевна, что-то изменилось в отношении учащихся, родителей к изучению чувашского языка после праздника?

— Я бы сказала, что интерес к чувашскому языку в последние годы вообще возрос. Появились ребята, которые осознанно подходят к его изучению. Ну а праздником, мне кажется, даже больше самих детей впечатлились папы и мамы. Вспоминают до сих пор, благодарят. И, видимо, под впечатлением их рассказов, подходят родители учеников из других школ, интересуются, будет ли такая елка в нынешнем году, и можно ли будет привести детей на такой праздник.

— И что же, будет чувашская елка нынче?

— Думаю, что да. На базе нашей школы с этого учебного года действует стажерская площадка для учителей, которые приезжают в столичный институт образования на повышение квалификации. Именно у нас проходят для них семинары, открытые уроки. Делясь опытом преподавания чувашского языка, мы очень часто говорим о том, что нужно создавать естественную языковую среду, чтобы у детей была мотивация для изучения языка. Мы такую среду и попытались создать тем праздником.

Теперь у меня появилась мечта, собрать на подобный новогодний праздник учащихся школ Калининского района. При этом не только тех учеников, кто владеет чувашским языком, но и тех, кто интересуется языком, историей и культурой родного народа. Возможно, нашему примеру последуют и другие школы. К примеру, такую мысль высказывал учитель чувашского языка школы № 40 Александр Степанов…

— Вот вы сказали, пригласить тех, кто интересуется историей и культурой чувашского народа. А много таких сегодня в школе?

— 8-10 февраля проходила всероссийская игра-конкурс «Чувашская ласточка» (для учащихся 2-11 классов она проводится с 2003 года). Никто из тех, кому я предложила участвовать, не отказался. Удивительно было другое: подходили дети, плохо владеющие языком, и просили им тоже дать задания: «Можно я тоже попробую, у меня бабушка (или дедушка) чувашка…»

Еще один показательный пример. Не так давно в кинотеатре «Мир Луксор» состоялся премьерный показ просветительско-тематического фильма о традициях и обычаях чувашского народа «Наследие». Предложила старшеклассникам посмотреть, пришли 30 ребят!

— А никто из учеников не спрашивает, зачем им чувашский язык?

— Двадцать пять лет работаю в школе, и ни разу не слышала такого. Я детям всегда говорю: «Сколько вы языков знаете, столько раз вы человек. Два языка — два ума, три языка — три ума». Еще привожу слова Атнера Хузангая, которые он сказал при обсуждении фильма «Наследие»: «Сегодня знанием английского языка никого не удивишь. Всегда найдется человек, который знает его лучше тебя. Но если ты знаешь чувашский — приедешь хоть в Ирландию, хоть в Уэльс — знанием этого языка уже удивишь людей».

КСТАТИ Научно-документальный фильм «Наследие» снят в рамках подготовки к празднованию 100-летия Чувашской автономии, посвящен традициям и обычаям чувашского народа. Снимали картину при поддержке Министерства культуры республики. В основу фильма легли исторические кадры, также были задействованы начинающие актеры. — После просмотра фильма у человека складывается полная картина истории, — говорит главный режиссер фильма Юрий Сергеев. — Фильм имеет формат научно-популярного, хронометраж — 43 минуты, формат восприятия, формат урока, ты садишься, начинаешь смотреть, за это короткое время у тебя многое остается.

— Теперь, как известно, национальные языки изучают на добровольной основе. Неужели ни один из школьников не отказался от чувашского языка, выбрав для добровольного изучения русский?

— В нашей школе чувашский изучается с 1 по 11 класс как второй государственный язык Чувашской Республики. Это не противоречит Конституции Российской Федерации. Правда, только один час в неделю, раньше было три…

— Объясняя нежелание детей учить национальные языки, кое-кто из экспертов сейчас ссылается на их скучное преподавание, на отсутствие интересных учебных пособий…

— Я бы не сказала, что в нашей республике нет таких учебников, и их разработчиков. Так, например, в школах Чебоксар и Новочебоксарска уже третий год апробируется новый проект «Беспереводный метод обучения чувашскому языку». Учим, не переводя на русский, с использованием жестов и наглядных материалов (флешкарты). Например, говорим «калем» (ручка) и показываем ручку. Беспереводная методика считается эффективной — здесь идет погружение в языковую среду, подобно тому, как дети учат свой родной язык в естественной языковой среде.

Есть у нас и интересные учебники. Например, «Кала-ха» для учащихся младших классов, его автор — Александр Блинов (ведущий рубрики «Шаги к чувашскому» в «СЧ», — Прим. ред.). Очень красочный учебник с комиксами для преподавания чувашского языка беспереводным методом. Его мы и используем на уроках. Кстати, он очень нравится детишкам, с удовольствием по нему занимаются.

— А вне уроков, на каком языке вы, Ирина Алексеевна, разговариваете?

— Всегда на чувашском. И учащиеся со мной говорят на нем.

— Все?

— Многие. Основное большинство наших учащихся — чувашскоязычные. Микрорайон у нас такой, Путепроводный. Там так называемые «засыпушки» строили выходцы из села.

— Но ведь в город приезжали не только из чувашских сел?

— Конечно. Вот в прошлом году в нашу школу пришел ученик, приехавший из Татарстана. На первом же уроке заявил, что не знает чувашского. А я в ответ, что знаю татарский язык. И произнесла «Добрый день» на татарском (кстати, теперь всегда здороваюсь с ним на его родном языке). Позже, при удобном случае, называя тот или иной предмет на чувашском, начала спрашивать, как это будет по-татарски. Оживился ребенок, стал с желанием учить чувашский. Когда ты с человеком говоришь на его языке — это прямое проявление уважения.

— А дома у вас какой язык в обиходе?

— В семье мы разговариваем исключительно на чувашском. Моему сыну 15 лет, и он прекрасно, как и мои племянники, знает родной язык.

— Это похвально. Но сегодня выпускники наших школ выбирают вузы Москвы, Санкт-Петербурга, а то и зарубежья. И, как правило, не возвращаются… А там им чувашский вроде как и не нужен…

— Пусть человек не будет здесь жить, но разве плохо, если он помимо русского будет знать чувашский, марийский или какой-то другой язык. Это говорит об уровне его образованности, его культуры.

Думается, что каждый уважающий себя человек должен знать язык своего народа — так же, как его культуру и историю. Ведь язык — это не только набор фраз, это слой культуры, образа мышления.

— Ирина Алексеевна, что, по-вашему, является залогом сохранения языка? Семья, село, государственная политика или что-то другое?

— Думаю, что 80% сохранения языка — это семья. Остальные 20% — национальная политика и школа.

Фото Максима Васильева: «Новые учебники чувашского языка — яркие, красочные, очень нравятся детям», — говорит учительница.