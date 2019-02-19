Январский бюджет — с профицитом

Федеральные субсидии необходимо использовать эффективно

На вчерашней правительственной планерке обсужден ход заключения соглашений о предоставлении федеральных субсидий республике. Это прерогатива министерств как главных распределителей бюджетных средств.

Как доложила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, в текущем году необходимо заключить 57 соглашений на сумму свыше 6 млрд рублей. 55 из них уже заключено до 15 февраля, как и положено, еще для двух — по линии Минобразования и Минприроды — установлены даты попозже. Соглашений по региональным проектам 49, из них 42 уже заключено. На согласовании в федеральных органах власти находятся заявки на предоставление субсидий по проектам «Безопасные и качественные дороги» (Минтранс) и «Международная кооперация и экспорт» (Минсельхоз). В ходе подписания соглашений утверждены дополнительные направления, требующие согласования на уровне республики. Это, в частности, сохранение водных уникальных объектов.

Консолидированный бюджет Чувашии за январь по доходам исполнен на 13,3%, по расходам — на 3,6% от годовых плановых назначений. Доходы составили 8,4 млрд рублей, в том числе 26% — собственные доходы. Отмечается хорошая динамика роста поступлений — в 1,3 раза выше прошлогоднего уровня. По налогу на прибыль республика на 3-м месте в ПФО.

Расходы составили 2,2 млрд рублей, что на 13% ниже уровня 2018 года. Госдолг на 1 февраля составил 7,4 млрд рублей. Большая часть долга — бюджетные кредиты.

Глава республики Михаил Игнатьев поставил задачу «полностью завершить заключение соглашений и доложить о завершении. Деньги не могут лежать на счетах, а должны быть вовремя направлены получателям».

На планерке обсужден ход подготовки к празднованию Дня защитника Отечества. Михаил Игнатьев подчеркнул особую его значимость для патриотического воспитания молодежи.