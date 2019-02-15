Федеральные деньги идут в регионы

Чувашия вошла в число 45 регионов, которым будут выделены субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение, по которому в республику придут деньги из федерального бюджета.

Так, на строительство поликлиники Центральной городской больницы, которая возводится в Чебоксарах, будет направлено более 161 млн рублей. Сейчас завершается утепление фасадов, ведется отделка наружных стен, идет монтаж внутренних инженерных сетей. Общая стоимость ее возведения оценивается в 760 млн рублей.

Более 208 млн рублей федеральных средств предстоит освоить при реконструкции стационара Городской детской больницы № 2. В стационаре заменили систему отопления, окна, отремонтировали боксы на 15 мест. Строители завершают капитальный ремонт фасада здания, к которому начали возводить пристрой на 50 койко-мест. Общая стоимость строительства объекта составляет более 445 млн рублей.