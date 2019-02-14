Сбербанк временно отменяет комиссии для клиентов-инвесторов

Крупнейший российский брокер не станет брать плату за обслуживание на Московской бирже до апреля

Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание.

Действие акции распространяется на все тарифные планы: в период ее проведения не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF, валютных пар USD/RUB, EUR/RUB, фьючерсов и опционов на Московской бирже. Акция продлится по 31 марта.

Обычно брокерская комиссия Сбербанка за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи по тарифу без аналитической поддержки составляет 0,006–0,165% от суммы сделок и зависит от дневного оборота торгов клиента. Минимальная ставка действует при дневном обороте от 100 млн руб., максимальная – при обороте до 50 000 руб. Тариф с аналитической поддержкой – 0,3% независимо от дневного оборота.

Для операций на валютной секции биржи также действует единый тариф – 0,3% оборота, а на срочном рынке – 0,5 руб. за контракт.

Депозитарная комиссия Сбербанка взимается только в случае изменения остатков ценных бумаг на счетах депо в результате торгов в течение календарного месяца и составляет 149 руб. в месяц.

До апреля эти комиссии не будут взиматься со всех клиентов: с юридических и физических лиц, являющихся клиентами Сбербанка или ставших ими в период акции. Также действие акции распространяется на индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия торговой системы при этом сохраняется.

В минувшем году Сбербанк стал крупнейшим брокером по числу клиентов на Московской бирже. По ее данным, к концу года в Сбербанке открыто 544 225 брокерских счетов. И половина из них (285 000 счетов) появилась в 2018 г. Сделать это удалось благодаря внедрению в 2018 г. удаленного открытия брокерских счетов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», началу продаж брокерского обслуживания в премиальном канале «Сбербанк Премьер», обновлению приложения «Сбербанк Инвестор». В Сбербанке во второй половине 2018 г. через мобильные устройства открыто более 70% новых брокерских счетов.