В правительстве обсудили сложившую с «Чувашавтотрансом» ситуацию

Долги копились долго…

Когда на днях в правительстве республики обсуждались долги предприятий по заработной плате, в центре внимания снова оказался «Чувашавтотранс».

Наша газета уже не раз рассказывала о сложившейся на предприятии ситуации, а как ее причины видят в Министерстве финансов Чувашии?

ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии — коммерческая организация, и в соответствии с действующим законодательством должна самостоятельно отвечать по своим обязательствам, ответили нам в финансовом ведомстве. Тем не менее из республиканского бюджета предприятию год за годом выделялись субсидии.

Так, в 2014 году в республиканском бюджете для «Чувашавтотранса» были предусмотрены 100,6 млн рублей, в 2015 году — 153,7 млн рублей, в 2016 году — 160,3 млн рублей, в 2017 году — 123,1 млн рублей. При этом ежегодно выделяемые субсидии в полном объеме не осваивались.

Несмотря на эту государственную поддержку, производственные и финансовые показатели «Чувашавтотранса» ежегодно ухудшались. Так, за 2015-2017 годы количество перевезенных предприятием пассажиров снизилось на 41,9% (с 22,7 млн человек до 13,2 млн человек).

В 2018 году предприятию также была оказана помощь, в полном объеме предусматривающая компенсацию расходов на перевозку пассажиров по тарифам, которые регулируются Правительством Чувашской Республики.

Но деньги налогоплательщиков невозможно бесконечно направлять на предприятие, у которого при наличии огромного потенциала не было реального плана финансового оздоровления. Порой создавалось впечатление, что руководство «Чувашавтотранса» специально придерживалось иждивенческой позиции по отношению к республиканскому бюджету в надежде покрыть возрастающие затраты только за счет субсидий и предпринимало недостаточно мер для оптимизации расходов и увеличения доходов предприятия.

Руководство «Чувашавтотранса», называя одной из причин образования долга расходы на перевозку льготников, потребовало от Минфина Чувашии дополнительно возместить предприятию убытки в размере более 127 млн рублей. Однако суд отказал предприятию во взыскании убытков, заявленных его руководством.

Как допускает Минфин Чувашии, к плачевному состоянию привело неэффективное управление предприятием, в том числе заключение его руководством ряда невыгодных сделок. «Так, к примеру, закупка топлива для автобусов и запасных частей производилась по завышенным ценам, плохо контролировалось поступление денежных средств от перевозки пассажиров в кассу предприятия», — перечисляют возможные причины эксперты. Но в большей степени, вероятно, на финансовом состоянии отразилась передача прибыльных маршрутов в аренду индивидуальным предпринимателям. В связи с этим предприятие ежегодно недополучало огромные суммы, которые могли бы покрыть их расходы.

В том же 2017 году изменился механизм предоставления льгот на проезд — была введена адресная компенсация затрат непосредственно льготным категориям граждан. И тут, в разрез словам руководства «Чувашавтотранса», выяснилось, что перевозка льготной категории граждан предприятию была выгодна.

Напомним, что в 2018 году руководство «Чувашавтотранса» поддержало введение на предприятии процедуры банкротства вместо того, чтобы привести в порядок финансовые дела, расторгнуть невыгодные сделки, решить вопрос с арендой имущества предприятия и его продажей…

Борис Семенов