Задолженность по заработной плате в республике составляет 128 миллионов рублей

Поговорили о проблемах и путях их решения

Еженедельное совещание у Главы Чувашии началось с очень серьезного вопроса, задолженности по заработной плате. 128 миллионов рублей, — озвучил размер долга работодателей на 1 января текущего года Михаил Игнатьев, отмечая, что не так важны цифры, как важен сам факт: люди не получили своих денег.

Освещая тему более подробно, министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев отметил, что большая часть долга, 67 миллионов рублей — долги «Чувашавтотранса». Также среди «задолжавших» ЖБК-2, Алатырский завод низкотемпературных холодильников, компания «Инстрой», Чебоксарская типография… «Четыре года конкурсному производству, — справедливо возмутился Игнатьев по поводу последней организации. — Сумма должна была быть погашена еще в прошлом году!»

Продолжил разговор руководитель госинспекции труда — главный государственный инспектор труда Алексей Метелкин. Он рассказал об активизации своего ведомства и о растущем количестве проверок. Что касается «первой десятки должников» по зарплате, улучшения ситуации пока не ожидается, констатировал он.

Впрочем, прозвучало на совещании и иное мнение: на февраль запланированы торги по имуществу «Чувашавтотранса», и в случае их успешности деньги пойдут на погашение долга.

«Сегодня стоит уповать исключительно на продажу имущества предприятия», — согласился с таким мнением министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Иванов и сообщил, что ожидается решение суда о преимуществе выплат по зарплате перед другими платежами.

По мнению Михаила Игнатьева, работникам «Чувашавтотранса» нужно было вовремя помочь пройти переквалификацию и устроиться в другие компании. Конкурсному управляющему Глава республики наказал активизировать свою деятельность — ведь «можно годами тянуть процедуру конкурсного производства, получая неплохую зарплату. Но нужно быть патриотом». Также руководитель региона дал задание разработать дорожную карту по погашению долгов предприятия и, возможно, предусмотреть в ней бюджетные расходы.

Об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чувашии рассказал коллегам министр здравоохранения Владимир Викторов. В среднем в республике болеют 583 человека на сто тысяч населения. Это выше показателя предыдущей недели, но ниже среднего уровня. При этом двадцать классов уже успели закрыть на карантин — из них двенадцать в Чебоксарах и шесть в Новочебоксарске.

Рост заболеваемости продолжится, отметил Викторов и напомнил о необходимости ограничения количества проводимых в медицинских и образовательных учреждениях мероприятий. Порекомендовал использовать средства индивидуальной защиты, проветривать помещения и даже следить за чистотой смартфонов. «В случае закрытия классов на карантин нужно продолжать обучать здоровых детей, делая это дистанционно. Благо современные технологии позволяют», — посоветовал Игнатьев.

Не могли не прозвучать на планерке и актуальные сегодня вопросы транспортной, мусорной реформ. Обсуждались и другие темы.