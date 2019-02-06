Художница Оксана Кокорина стала участницей проекта к юбилею Победы

Холсты в подарок городу-герою

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде реализуется проект «Война на холсте — как память поколений», в котором принимают участие художники всех российских регионов. Коллекция из их работ станет постоянно действующей экспозицией в городе-герое. От Чувашии в проекте приняла участие живописец Оксана Кокорина. 1 февраля в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» члены поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ имени И.Н. Ульянова торжественно передали две ее картины в дар городу-герою Волгограду.

Акция дарения картин проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Большую коллекцию живописных холстов художников разных национальностей, отражающих события Великой Отечественной войны, планируется собрать к 2020 году. Но уже сейчас в коллекции нашли свое место работы мастеров из Азербайджана, Китая, Приднестровья, а также Кабардино-Балкарии, Крыма, Адыгеи и многих других регионов России. И собрание постоянно пополняется.

«Снайпер» и «Посвящение крымской татарке Наиле Каримовой — участнице подпольного партизанского движения в Севастополе» — так называются картины для этого проекта Оксаны Кокориной, члена Союза художников России.

— Эти работы призваны напомнить, что свой вклад в Победу внесли люди многих национальностей, — говорит Оксана, — а само участие в проекте позволяет объединить усилия в сохранении исторической памяти. Ведь все меньше вокруг нас ветеранов и очевидцев тех страшных, но героических лет.

Надо отметить, что работы выпускницы ЧГПУ имени И. Я. Яковлева и творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани уже выставлялись в Волгограде. Ее персональная выставка «Сталинград. День памяти» запомнилась зрителям музея-панорамы «Сталинградская битва» еще шесть лет назад, она была подготовлена к 70-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Тогда в экспозиции было 17 произведений, посвященных теме Сталинградской битвы, обороны Севастополя и укреплению побратимских связей между городами-героями. Всего же на счету художницы более 70 выставок, а ее работы находятся в собраниях Музея-заповедника «Сталинградская битва», художественных музеев Чебоксар, Могилева и Ульяновска, в частных коллекциях России, Белоруссии, Франции, Новой Зеландии.

Кстати Накануне отъезда в Волгоград состоялась презентация картин Кокориной «Снайпер» и «Посвящение крымской татарке Наиле Каримовой…». Прошла она в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова — ведь региональным координатором проекта «Историческая память» является ректор университета Андрей Александров . На презентации еще одну свою картину, и тоже о Великой Отечественной, Оксана Кокорина преподнесла в дар ЧГУ. Для университетского исторического музея.

Фото v1.ru: Из переданных в дар картин в Волгограде планируют создать постоянно действующую экспозицию. Свое место займут в ней и две работы чебоксарской художницы.