Национальная библиотека — участник Германо-Российского диалога

Пригласил посол на встречу «У камина»

В резиденции посла Федеративной Республики Германия в Москве Рюдигера фон Фрича состоялось знаковое событие. Здесь провели презентацию каталога «Книжное собрание князя Карла Августа фон Харденберга в российских библиотеках», подготовленного Государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино. «Вечер у камина», так назывался прием в резиденции, по приглашению посла посетила и заведующая Центром редкой книги Национальной библиотеки Чувашской Республики Татьяна Николаева. Дело в том, что наша библиотека была одним из составителей этого каталога.

История княжеской книжной коллекции до сих пор полна загадок. Половина из 15 тысяч томов после Второй мировой войны осталась в Германии и находится сейчас в Центральной и земельной библиотеке Берлина. А около 600 изданий названного собрания было вывезено в СССР. Местонахождение остальных фондов до сих пор неизвестно.

Груз в составе примерно 40 ящиков, маркированных надписью «Нойхарденбург», пересек германо-российскую границу с военным эшелоном зимой 1946 года и в марте прибыл в Москву. Волею судеб книги оказались разбросаны по фондам семи библиотек России, одной из которых оказалась и библиотека в Чувашии, куда редкие издания поступили из Государственного литературного фонда. Сведения о том, какими путями исторические фонды библиотеки князя Карла Августа фон Харденберга попали из дворца в Бранденбурге в различные российские библиотеки, теперь опубликованы в этом каталоге.

Каталог, изданный при поддержке Культурного фонда земель в рамках Германо-Российского библиотечного диалога, содержит наименования примерно 600 книг, находящихся в шести российских библиотеках. Вместе они исследовали происхождение своих фондов и таким образом пролили свет еще на одну главу истории перемещенных германских и российских культурных ценностей. Приезжали немецкие эксперты и в Чебоксары.

По словам заведующей Научно-исследовательским отделом редких книг ВГБИЛ имени М.И. Рудомино Карины Дмитриевой, публикация такого каталога?— значительное событие. Оно представляет собой еще одну возможность через библиотеки и судьбы их владельцев прикоснуться к прошлому, написав, таким образом, еще одну главу повседневной истории.

Как рассказывает Татьяна Николаева, наша часть коллекции включает в себя шесть разрозненных томов из 18-томного «Собрания сочинений» Фридриха Шиллера, изданного в Вене в 1819-1820 годах. На каждом из них есть гербовый штемпель рода Харденбергов. Кстати, эти знаки, их подлинность, тщательно изучались и проверялись еще при работе над базой данных Центральных библиотек субъектов Российской Федерации. В Центре редкой книги среди изданий, пришедших в нашу главную библиотеку после Отечественной войны, оказались экземпляры не только из Германии, но и из США, которые также прибыли из Госфонда и других федеральных библиотек.

1 февраля в Центре редкой книги библиотеки откроется небольшая выставка «Из собрания князя К.А. фон Харденберга», где можно будет познакомиться с каталогом, в котором задокументированы библиофильские издания и отражена их история, а также с книгами из фонда центра и материалами об их прежних владельцах.

Фото: Около 600 книг из бывшей библиотеки князя Карла Августа фон Харденберга находятся сегодня в российских библиотеках.