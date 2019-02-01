С наградой!

Указом Главы Чувашии от 28 января 2019 года награжден Почетной грамотой Чувашской Республики подполковник полиции Александров Валерий Дмитриевич — начальник линейного отделения полиции на станции Канаш Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» майору полиции Козлову Дмитрию Васильевичу — начальнику линейного отделения полиции на водном и воздушном транспорте города Чебоксары Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Герасимовой Луизе Александровне — врачу-пульмонологу отделения пульмонологии и аллергологии Республиканской детской клинической больницы, Эсенкулову Николаю Алексеевичу — заведующему поликлиникой — врачу-терапевту Урмарской центральной районной больницы;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Сергеевой Анжелике Александровне — заведующей Новинским городским Домом культуры Централизованной клубной системы Мариинско-Посадского района;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Школьник Елене Владимировне — декану факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», кандидату экономических наук, доценту;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Кураковой Марине Васильевне — технику-осеменатору ООО «Агрофирма Империя», Ибресинский район;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Арсентьеву Евгению Зиновьевичу — директору ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», генеральному директору АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары, Логунину Сергею Александровичу — инженеру по техническому надзору ООО «Волгастройдевелопмент», г.?Чебоксары, Минабутдинову Малику Накиповичу — машинисту автомобильного крана ООО «Булат», Батыревский район.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Степанова Татьяна Витальевна — главный специалист-эксперт отдела развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района Чувашской Республики.