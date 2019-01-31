Чебоксарские газовики назвали основные нарушения при использовании газового оборудования

Специалисты АО «Газпром газораспределение Чебоксары» совместно с Госжилинспекцией Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике, управляющей компанией ЖКХ проверили бытовые газовые приборы у жителей многоквартирных домов в Чебоксарах, которые в нарушение действующего законодательства до сих пор не заключили договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

В ходе рейда также было проверено техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов. Особое внимание специалисты газораспределительной организации уделили проверке газового оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации.

По итогам проверок выявлены различные нарушения, допущенные жителями при содержании бытовых газовых приборов: отсутствие свободного доступа к газоиспользующему оборудованию и отключающим устройствам, размещение газоиспользующего оборудования в кухонных шкафах, перекрытие вентканалов воздуховодами от неразрешенных к установке вытяжных зонтов, перепланировка газифицированных помещений, отсутствие достаточного притока воздуха из-за установки герметичных окон и дверей.

Газовики составили акты о выявленных нарушениях и необходимости их устранения, а также провели дополнительные инструктажи по правилам безопасного использования газа в быту.