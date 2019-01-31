Сообщения о минировании одиннадцати школ в Чебоксарах не подтвердились

Сегодня, 30 января, родители школяров изрядно переволновались, когда по Чебоксарам разнеслась весть о якобы заминированных 11 учебных заведениях.

На место прибыли полицейские пожарные, сотрудники МЧС и специальных служб. Школьников экстренно эвакуировали, родителей просили срочно забрать детей, которые учатся в начальных классах. Многим звонили классные руководители, а кто-то узнал о «минировании» школ, где учатся их дочки и сыновья, из Интернета. Понято, что не только родители пережили немалый стресс, но и сами школьники.

«Сегодня в ряд образовательных школ Чебоксар по электронной почте поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Учебный процесс после таких сообщений был приостановлен, проведена эвакуация детей, сообщил в первой половине дня на сайте Минобразования, руководитель этого ведомства Сергей Кудряшов. — В настоящее время поступившая информация проверяется, на местах работают представители правоохранительных органов».

Со слов министра в январе 2019 года в ряде городов России прошла волна ложных сообщений и звонков о минировании административных зданий и социальных объектов. Руководители чебоксарских образовательных учреждений были предупреждены о возможности возникновения подобной ситуации. В коллективах паники не было, «педагоги и ученики действовали так же, как на учебных тренировках, когда отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Обращаясь к родителям, хочу сказать: принимаются все меры по обеспечению безопасности детей», успокоил Сергей Кудряшов.

«Анонимные сообщения о минировании на официальные почты школ стали поступать в промежуток времени с 9:58 до 10:18 утра, — рассказал подробности журналисту «СЧ» начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров. — Соответственно, администрация города уведомила правоохранительные органы, МВД, ФСБ. Всего из 11 учебных заведений было эвакуировано около 11 тысяч школьников и работников образования».

Кстати, многие горожане предполагали, что, возможно, силовые ведомства проводят учения по пресечению террористических актов. Во второй половине дня выяснилось, что учения не проводились, а сообщения о минировании оказались ложными. Все школы, о которых говорилось в электронных сообщениях, были тщательно обследованы специалистами и служебными собаками, взрывных устройств не обнаружено, сообщили в МВД по Чувашии. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к заведомо ложному сообщению о заминированных школах.