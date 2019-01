Шаги к чувашскому. Шаг девятнадцатый

Как работают местоимения или как признаваться в любви

Одна из первых фраз, которую учат в любом языке — «Я тебя люблю». Действительно, выучить какой-либо язык без любви трудно, если, конечно, этого не требуют особые обстоятельства. Да и в нашей рубрике мы уже упоминали, как это сказать: Эпӗ сана юрататӑп. В разговоре можно услышать несколько укороченную версию этой фразы: Эп сана юратап. Есть еще одна фраза с тем же значением: Эпӗ сана саватӑп (савап). Во фразе «Эсӗ мана килӗшетӗн» (ты мне нравишься) интенсивность чувств несколько снижена или же слегка завуалирована.

А если мы хотим знать, но не знаем, как к нам относятся, мы же можем спросить: Я тебе нравлюсь? По-чувашски: Эпӗ сана килӗшетӗп-и?

Вы, скорее всего, не спросите, и не каждый даже об этом подумает, но все же почему «сана» иногда переводится как «тебе», а иногда «тебя». В одном случае винительный падеж, во втором — дательный. В английском это выражается чаще всего через «to you» (тебе ) и просто «you» (тебя), например I say to you (я говорю тебе) и I love you (я люблю тебя)… Есть же разница. Даже в турецком языке как «у всех» — «seni» тебя и «sana» тебе. А вот в чувашском иначе, там винительный и дательный падежи слились в одно целое и получился винительно-дательный падеж, и поэтому: кама — кого? кому? мана — меня, мне; сана — тебя, тебе; ӑна – его, ее, ему, ей; пире — нас, нам; сире — вас, вам; вӗсене — их, им.

Проверяем:

Эпӗ ӑна калатӑп — Я ему (ей) скажу;

Эпӗ ӑна кӗтетӗп — Я его (ее) жду;

Эсӗ мана ҫыр — Ты мне пиши;

Эсӗ мана чуп ту — Ты меня поцелуй;

Аттепе-анне, эпӗ сире ытамлатӑп — Папа и мама, я вас обнимаю;

Эпӗ сире шӑнкӑравлатӑп — Я вам позвоню.

Думаете просто так «истинные» чуваши путают «меня, мне»? Нет, не просто так!

Кстати, обратили внимание на слово «чуп ту» — поцеловать (поцелуй)? Интересна его этимология: чуп (чӑп, чап) ту, то есть сделать «чмок».

Последняя фраза также ведет свою историю от слова «шӑнкӑр» — звукоподражательное слово для обозначения звука монет, колокольчика и тому подобного. К нему прибавили аффиксы «ав» — получилось: шӑнкӑрав (звонок) и затем «-ла» и получилость шӑнкаравла (звонить, звенеть). Про «атӑп» мы знаем, это показатель того, что говорит первое лицо, единственное число, то есть «я».

Ну и еще несколько полезных слов и выражений:

Эсӗ мана кирлӗ! — Ты мне нужен (нужна)!

Эсӗ чечек пек хитре! — Ты красив(а) как цветок!

Эсӗ пӗртен пӗр! — Ты единственный (единственная), то есть ты один (одна) из одного (из одной)!

Неплохо сказано, согласитесь!

Эсӗ ытарайми, илемлӗ, тӗленмелле! — Ты восхитительный(ая), красивый(ая), удивительный(ая)!

Пусть и ваш чувашский язык будет ытарайми, илемлӗ, тӗленмелле!

Ведущий рубрики — Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков