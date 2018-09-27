В прошлом году Чувашия подключилась к проекту «Мультирегиональность ЕПГУ»

Порталы всей страны, соединяйтесь!

В рамках этого проекта региональные порталы госуслуг объединяются с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Жителям республики становятся доступны на одном ресурсе услуги, предоставляемые на всех уровнях. В рамках соглашения между Минкомсвязью России и Мининформполитики Чувашии в прошлом году были проведены работы по переводу 25 государственных и муниципальных услуг республики на обновленную версию ЕПГУ. К примеру, теперь не выходя из дома можно получить разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, заказать градостроительные планы, а также встать в очередь на жилье.

Сейчас органы власти Чувашии оказывают в электронной форме порядка 60 услуг, касающихся самых разных сфер жизни. Перечень доступных сервисов постоянно расширяется. До конца 2018 года появится ряд новых услуг. В том числе — услуги по поддержке семей с детьми, по получению лицензии для работы в такси, выдаче заверенных копий документов. Об этом на заседании региональной комиссии по ИТ сообщил начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Андрей Масленников. «В этом году наш регион вошел в число субъектов Российской Федерации — получателей субсидий из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, — отметил он. — Средства направлены на дальнейшую реализацию проекта «Мультирегиональность ЕПГУ», перевод новых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а также совершенствование процедур предоставления услуг в электронном виде и их популяризацию».

Благодаря субсидии в 2018 году удалось организовать масштабную информационную кампанию на общественном транспорте. В шести городах Чувашии курсируют троллейбусы и автобусы с тематической рекламой.

Слияние порталов, полагают в министерстве, позволит увеличить число пользователей электронных услуг. Напомним, согласно показателю, обозначенному Президентом России, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к концу 2018 года должна составлять не менее 70%.

Как сообщают в Мининформполитики республики, в Чувашии успешно выполняют все промежуточные показатели. По данным Росстата, в прошлом году 60% жителей республики отдавали предпочтение именно электронному способу общения с государством. А количество пользователей на портале госуслуг постоянно увеличивается. Сегодня на gosuslugi.ru зарегистрировано более 64% жителей Чувашии старше 14 лет. Только за этот год личным кабинетом на ресурсе обзавелись более 108 тысяч человек.

Инфографика Минкомсвязи России