В прошлом году Чувашия подключилась к проекту «Мультирегиональность ЕПГУ»

Порталы всей страны, соединяйтесь!
В рамках этого проекта региональные порталы госуслуг объединяются с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Жителям республики становятся доступны на одном ресурсе услуги, предоставляемые на всех уровнях. В рамках соглашения между Минкомсвязью России и Мининформполитики Чувашии в прошлом году были проведены работы по переводу 25 государственных и муниципальных услуг республики на обновленную версию ЕПГУ. К примеру, теперь не выходя из дома можно получить разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, заказать градостроительные планы, а также встать в очередь на жилье.
Сейчас органы власти Чувашии оказывают в электронной форме порядка 60 услуг, касающихся самых разных сфер жизни. Перечень доступных сервисов постоянно расширяется. До конца 2018 года появится ряд новых услуг. В том числе — услуги по поддержке семей с детьми, по получению лицензии для работы в такси, выдаче заверенных копий документов. Об этом на заседании региональной комиссии по ИТ сообщил начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Андрей Масленников. «В этом году наш регион вошел в число субъектов Российской Федерации — получателей субсидий из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, — отметил он. — Средства направлены на дальнейшую реализацию проекта «Мультирегиональность ЕПГУ», перевод новых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а также совершенствование процедур предоставления услуг в электронном виде и их популяризацию».
Благодаря субсидии в 2018 году удалось организовать масштабную информационную кампанию на общественном транспорте. В шести городах Чувашии курсируют троллейбусы и автобусы с тематической рекламой.
Слияние порталов, полагают в министерстве, позволит увеличить число пользователей электронных услуг. Напомним, согласно показателю, обозначенному Президентом России, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к концу 2018 года должна составлять не менее 70%.
Как сообщают в Мининформполитики республики, в Чувашии успешно выполняют все промежуточные показатели. По данным Росстата, в прошлом году 60% жителей республики отдавали предпочтение именно электронному способу общения с государством. А количество пользователей на портале госуслуг постоянно увеличивается. Сегодня на gosuslugi.ru зарегистрировано более 64% жителей Чувашии старше 14 лет. Только за этот год личным кабинетом на ресурсе обзавелись более 108 тысяч человек.
Инфографика Минкомсвязи России
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, заместитель директора департамента развития электронного правительства Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ:
«Статистика показала, что после перевода регионального портала на Единый портал госуслуг среднее количество посещений из региона увеличивается в среднем на 150%, а среднее количество заказанных федеральных и региональных услуг — на 190%. Модель единого окна, мобильный доступ, скидки на платежные сервисы и общий рост удобства получения электронных госуслуг действительно востребованы и помогают людям беречь свое время и средства».