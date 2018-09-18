В выходные горело пять раз

В ночь на 15 сентября сгорела деревянная парная в одном из дворов деревни Корезино Комсомольского района. При этом близлежащий жилой дом пожарные отстояли. ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации банной печи.

По той же причине ближе к следующей ночи, в 22.00, сгорела бревенчатая баня на территории садоводческого товарищества «Юбилейный» в Ленинском районе Чебоксар. Пострадал дачный дом на соседнем участке. В субботу около 2.00 сгорели надворные постройки и находившийся в трех метрах от них стог сена в поселке Буинск Ибресинского района. Уже днем у железнодорожного переезда близ деревни Напольные Котяки Канашского района сгорел легковой автомобиль «LADA-Granta» 2017 года выпуска.

Большой пожар произошел ранним утром в воскресенье — на окраине деревни Тугаево Комсомольского района сгорело хранилище с 200 тоннами сена и 300 тоннами соломы. В тушении постройки были задействованы 4 пожарные автоцистерны.