Льготы «по возрасту» сохранены

Депутаты поддержали тружеников тыла и ветеранов труда

Под звуки Государственного гимна Чувашии, текст которого транслировался на экранах Большого зала заседаний «старого» Дома правительства, началась в минувшую пятницу первая в этом году осенняя сессия Госсовета республики с участием Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Несмотря на то, что были парламентские каникулы, в летнее время депутаты продолжали вести активную деятельность: работали над законопроектами, встречались с избирателями, участвовали в подведении итогов социально-экономического развития муниципалитетов», — отметил председатель Госсовета Валерий Филимонов, открывая заседание. И обозначил приоритетные направления 22-й сессии.

А в повестке дня значилось 22 пункта. Тут и проекты законов, касающиеся внесения изменений в налоговое регулирование, в бюджетные правоотношения, в вопросы энергосбережения. Рассматривались инициативы в сфере дорожной безопасности, рынка труда, в области поддержки института старост в организациях местного самоуправления и многое другое.

Но, пожалуй, самыми важными были изменения в законодательстве республики, направленные на «смягчение» предложенных Правительством России нововведений в пенсионной системе. В частности, речь шла о поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда.

— Президент страны предложил сохранить все действующие региональные льготы за гражданами при достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — начал доклад председатель Комитета Госсовета республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов. — Депутатами было проанализировано республиканское законодательство, по итогам чего внесены необходимые изменения, предусматривающие сохранение социальных гарантий для тружеников тыла военных лет и ветеранов труда при достижении ими предпенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно). Кроме того, труженикам тыла военных лет с 1 января 2019 года федеральным законом предоставляется право на первоочередное приобретение садовых или огородных земельных участков.

По словам докладчика, законопроект несколько раз рассматривался и был поддержан на заседаниях комитета, рабочей группы, Кабинета министров. Тем не менее депутаты попросили уточнить, какая работа была проведена с людьми, чтобы они поняли суть законопроекта.

«Данный законопроект сохраняет действующие на сегодня льготы для указанных категорий», — еще раз подчеркнул Вячеслав Рафинов. А министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев заверил, что по этой теме на предприятиях республики было проведено множество встреч с трудовыми коллективами. В центрах соцобслуживания и занятости открыто 23 консультационных пункта, в которые за разъяснениями обратились более 10 тысяч человек. В СМИ было размещено около трех сотен информационных материалов по пенсионным изменениям.

Присутствовавшая на заседании депутат Госдумы Алена Аршинова напомнила, что такие законодательные инициативы уже появились в 65 регионах страны. Одобрительно высказался по поводу проекта и депутат Владимир Михайлов — он поддержит ветеранов труда и в дальнейшем будет стимулировать тех, кто начинает работать в молодые годы. «В моей трудовой книжке, например, есть отметка, что я, будучи в школе, проходил практику на агрегатном заводе», — несколько отвлекся он от темы. И обратил внимание, что при последующих обсуждениях депутатам стоит также рассмотреть и возможность частичного включения в трудовой стаж годов обучения в техникумах и колледжах, и более позднего ухода на пенсию служащих силовых структур. «А более ранний уход на заслуженный отдых для представителей труда у станка мог бы стимулировать молодежь осваивать рабочие профессии», — добавил его коллега Олег Дельман.

Попросив слова, депутат Петр Краснов вернулся к главной теме поддержки тыловиков и ветеранов труда и подчеркнул, что, по большому счету, данными поправками парламентарии сохраняют то, что уже есть. «Как можно голосовать против этих льгот?» — пожал плечами народный избранник, напомнив, что ранее благодаря решению Главы республики, впоследствии узаконенному парламентариями, более 60 тысяч жителей Чувашии с большим трудовым стажем получили звание «Ветеран труда». «Важно принять проект, — сказал выступающий. — Совсем скоро будет утверждаться бюджет республики на 2019 год, в котором эта поддержка должна быть предусмотрена»…

Наконец, прения были прекращены, началось голосование. Поддержали проект закона 40 депутатов, двое, справедливороссы Игорь Моляков и Сергей Семенов, видимо, так и не услышавшие или не захотевшие услышать своих коллег, проголосовали «против». Также большинством голосов в ходе сессии чувашские парламентарии высказались в поддержку и других изменений в региональном законодательстве.

МНЕНИЯ

ЮРИЙ КИСЛОВ, генеральный директор ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»:

— Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался еще в Советском Союзе и много раз откладывался. Сейчас откладывать уже нет возможности. Цель здесь не увеличение пенсионного возраста, а обеспечение старшему поколению достойной старости, хорошей пенсии, чтобы люди могли спокойно отдыхать, лечиться, укреплять здоровье. Без изменений в пенсионном законодательстве, возможно, мы бы как-то и могли увеличивать доходы пожилых, но они были бы минимальны, и людям было бы трудно прожить на такую пенсию. Пенсионные изменения влекут за собой и другие важные задачи. Необходимо вывести из тени экономику, развивать промышленность. Сочетание всех этих компонентов и обеспечит нашим пенсионерам достойные доходы. И первый шаг к этому уже сделан — мы сохранили региональные льготы для тружеников тыла и ветеранов труда.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»:

— Благодаря принятому Госсоветом законопроекту наши ветераны труда и дальше смогут получать поддержку при достижении так называемого предпенсионного периода — то есть за пять лет до нового пенсионного возраста. На сегодняшний день это 1100 рублей ежемесячно. На такую помощь указанным категориям граждан ежегодно будет закладываться в бюджет финансовое обеспечение. Пока сложно определенно сказать, в каком объеме, вероятно, речь будет вестись о нескольких миллионах рублей.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова:

— Вполне закономерно, что сегодня парламентарии поддержали ряд изменений в законы Чувашской Республики, касающиеся поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, сохранив тем самым льготы, которые существовали и до изменения пенсионного возраста. На тех же позициях остается целый ряд людей, которые своим трудом и в мирное, и в военное время заслужили это право. Это было предложение Президента страны, и я уверен, что не только парламент Чувашии, но и другие региональные парламенты подобные решения по сохранению льгот у себя примут.

Фото omz.ru: Смягчающие поправки, касающиеся тружеников с солидным стажем, по мнению депутатов, могут стимулировать будущие поколения начинать работать еще в молодые годы.