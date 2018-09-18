Задержан мошенник, 19 лет находившийся в федеральном розыске

С 12 по 13 сентября чувашскими полицейскими проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

Всего в рамках операции удалось задержать 35 преступников, в том числе 13 находившихся в федеральном розыске. Также были найдены 31 гражданин из числа пропавших без вести и утративших связь с родственниками.

На территории Марий Эл чувашские оперативники задержали 42-летнего мужчину, объявленного 19 лет назад в федеральный розыск по подозрению в совершении мошенничества. В 1999 году он обманным путем присвоил 700 долларов и 800 рублей, принадлежавшие 53-летней жительнице поселка Кугеси. В ходе следствия подозреваемый скрылся. И хоть его мать и возместила потерпевшей ущерб в полном объеме, это не является основанием для прекращения уголовного преследования. Все эти годы мужчина находился в розыске.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в ожидании суда.