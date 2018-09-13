Чувашия простилась с Сергеем Шелтуковым

13 сентября Чувашия простилась с видным государственным деятелем, министром физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергеем Шелтуковым.

Он ушел из жизни 11 сентября после тяжелой болезни. Прощание состоялось в Центре развития маунтинбайка города Чебоксары.

Поддержать родственников и близких Сергея Шелтукова и почтить его память собрались сотни жителей республики. В траурной церемонии приняли участие также Глава Чувашии Михаил Игнатьев, члены Кабинета Министров Чувашской Республики, руководители органов власти, спортивная общественность.

«Чувашия понесла тяжелую утрату», – сказал Михаил Игнатьев на траурном митинге. Он подчеркнул, что Сергей Шелтуков обладал глубокими знаниями, большим управленческим талантом и всегда был нацелен на достижение высоких результатов. В своей работе он огромное внимание уделял физкультурно-массовой работе, развитию спортивной инфраструктуры. Под его руководством в Чувашии проведено множество крупных всероссийских и международных спортивных соревнований.

Руководитель региона отметил большой вклад Сергея Шелтукова как в развитие спорта высших достижений, так и приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. Выросло количество представителей Чувашии в списке сборных команд России. Чувашская Республика на протяжении нескольких лет занимала лидирующие позиции среди субъектов Федерации в сфере организации физкультурно-спортивной работы среди населения. В республике выросло число приверженцев здорового образа жизни, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

«Сергей Сильвестрович Шелтуков всю свою жизнь посвятил развитию физкультуры и спорта. Человек с доброй душой, чистым сердцем и чистыми помыслами, будучи министром, достойно выполнял все поставленные перед ним государственные задачи и общественную работу. Подтверждением тому являются многочисленные его награды. Наша задача – достойно продолжить его начинания», – добавил Глава Чувашии.

Множество соболезнований в связи со скоропостижным уходом из жизни министра Сергея Шелтукова поступают со всех уголков России. В ходе митинга зачитана телеграмма Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова: «Весь жизненный путь Сергея Сильвестровича был связан с физической культурой и спортом. Его замечательные человеческие качества, ответственное отношение к делу позволили ему пройти путь от учителя физической культуры до руководителя спортивного ведомства Чувашии. Опытный и талантливый организатор, он многое сделал для спортивной отрасли своего региона и благополучия жителей Чувашской Республики. Его преждевременный уход из жизни – невосполнимая утрата для родных и близких, коллег и друзей, для каждого из нас. Вечная память…».

Директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Константин Вырупаев подчеркнул, что Сергей Сильвестрович беззаветно и честно служил родной республике и стране, был удивительным человеком, готовым всегда помочь, поддержать, поделиться своими знаниями.

«Сегодня скорбит вся спортивная общественность. Сергей Сильвестрович всегда был жизнерадостным, радовался успехам чувашских спортсменов, переживал, когда что-то у нас не получалось. Его вклад в развитие физкультуры и спорта – это результат его трудолюбия», – отметил вице-президент Всероссийской федерации самбо Евгений Селиванов.

На траурном митинге также выступили родные и близкие Сергея Шелтукова, председатель Правления Совета муниципальных образований Чувашской Республики Александр Куликов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, с 2012 по 2015 годы проработавший министром физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Мельников, президент федерации тяжелой атлетики Чувашской Республики Геннадий Иванов, мастер спорта СССР по легкой атлетике, Заслуженный тренер РСФСР и СССР Михаил Кузнецов, Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр Олимпиада Иванова.

Они отметили, что Сергей Сильвестрович был настоящим профессионалом своего дела, грамотным управленцем, увлеченным спортсменом, хорошим другом. Его необыкновенная работоспособность, целеустремленность, преданность любимому делу, прекрасные человеческие качества снискали заслуженное уважение и авторитет в профессиональной среде.

Светлая память о Сергее Сильвестровиче Шелтукове навсегда сохранится в наших сердцах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото Максима Васильева: