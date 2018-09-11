Центр города Алатырь украсил старинный паровоз Л-3369

10 сентября в Алатыре состоялось необычайно важное событие – старинный паровоз, который так долго «добирался» до станции, всё-таки прибыл. О том, чтобы локомотив-памятник украшал одну из городских улиц, мечтали многие алатырцы, особенно – железнодорожники. Как известно, Алатырь имеет богатую железнодорожную историю, со своими традициями и династиями.

В декабре этого года исполнится ровно 125 лет со дня образования участка Горьковской железной дороги – Рузаевка – Алатырь – Канаш – Казань. В честь этого события в муниципалитете планируется организовать «Парк железнодорожников». Такое решение руководство города приняло весной, в ходе встречи с начальником Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Анатолием Лесуном. Тогда же была достигнута договорённость о том, что железная дорога поможет с транспортировкой паровоза к месту назначения, — рассказали в городской администрации.