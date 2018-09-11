Очередной транш дотаций из федерального бюджета поступил в Чувашию

В республику поступил из федерального бюджета очередной транш дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 826,4 млн рублей. С начала года поступление составило 7 437,9 млн рублей, 75,0 % от годовых плановых назначений (9 917,1 млн рублей)

Указанные средства будут направлены на выплаты государственных пособий и других социальных и компенсационных выплат населению, заработной платы работникам государственных учреждений и на другие расходы.

Справочно:

Необходимость использования государством в бюджетной политике инструментов бюджетного выравнивания обусловлена значительными территориальными, экономическими, природно-климатическими, ресурсными и инфраструктурными различиями субъектов РФ.

Бюджетное выравнивание позволяет сгладить такие различия в уровнях социально-экономического развития территорий, а также обеспечить сбалансированность бюджетов всех уровней и равную возможность реализации на всей территории РФ социальных гарантий.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов предусматриваются в составе федерального бюджета и распределяются в соответствии с единой методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации согласно требованиям Бюджетного кодекса.