ВАЛЕРИЙ АНТОНОВ,

депутат Чебоксарского горсобрания депутатов, генеральный директор ООО «Чувашгосснаб»

«Воспринимаю эстафету газеты «Советской Чувашии как праздник и, безусловно, всегда с удовольствием ее поддерживаю. Она, словно мозаика, складывается в единое целое из отдельных кусочков, каждый из которых имеет свой цвет и форму. Здесь и музыка, и крики болельщиков, и переживания, и азарт спортивной борьбы. Хочется пожелать всем удачи. Хотя каждый, вышедший на старт, — уже победитель, проложивший себе путь к здоровому образу жизни».