ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,

председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Чувашии

«Эстафета газеты «Советская Чувашия» — это праздник спорта и преемственности поколений. Много лет назад возникла идея объединить в забеге любителей здорового образа жизни, и как показало время, проект оказался востребованным. Менялись места проведения, имена участников, неизменными остаются любовь к спорту и «Советской Чувашии». Стартовав 101 год назад, газета продолжает двигаться вперед, оправдывая доверие жителей республики. А потребительской кооперации Чувашии в этом году исполнилось 125 лет. Для нас большая честь быть партнером уникальной спортивной акции «СЧ», объединившей десятки тысяч людей».