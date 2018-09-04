В прошлом году в редакции «СЧ» учредили спецприз памяти известного в Чувашии спортивного журналиста Александра Егорова, долгое время работавшего в газете.

«Кубок Саши», так в редакции называют эту награду, присуждают одному из участников «журналистских» забегов коллеги по перу. Первой обладательницей кубка стала редактор НТРК Чувашии и по совместительству спортсменка Мальвина Петрова. Кубок имени Александра Егорова разыграют среди команд СМИ и в этом году.

Впрочем, история эстафеты уже знавала «именные» призы. Так, придя на одну из эстафет 90-х годов, олимпийская чемпионка Валентина Егорова сказала, что захватила с собой позолоченный кубок, завоеванный ею за рубежом, и хочет, чтобы он стал переходящим. Приз Егоровой разыгрывали около 10 лет среди сельских школ.

Олег Николаев

Фото Людмилы Григорьевой из архива редакции: Для Александра Егорова эстафета «СЧ» была главным спортивным событием года. Особенно если в ней участвовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.