Лайфхаки для тех, кто хочет победить на эстафете «СЧ»

Конечно, за несколько дней до соревнований сложно стать чемпионом в спринтерской дистанции — у спортсменов на это уходят годы тренировок. Но кое-какие лайфхаки (советы) от профессионалов помогут участникам эстафеты «СЧ» выйти на беговую дорожку, что называется, в форме.

В зависимости от группы, в которой будут выступать спортсмены, соревнующимся предстоит пробежать от 100 до 800 метров. Без подготовки сделать это совсем не просто, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни и «не дружит» со спортом. Постоянный участник эстафеты «СЧ» Сергей Иванов (в забеге «Семейных команд» вместе с женой и старшей дочкой он выступал уже 8 раз), участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года, двукратный рекордсмен России по легкой атлетике, перед эстафетой рекомендует найти время для тренировок. «Подойдет и стадион, и парк. Пробежать нужно хотя бы по километру, — говорит спортсмен. — Это нужно, чтобы размяться, «прочувствовать» дистанцию, привести в порядок дыхание».

На самой дистанции не стоит рваться что есть мочи после выстрела стартового пистолета. Силы желательно распределить равномерно: начинать бег легко, постепенно наращивая темп и набирая скорость ближе к финишному створу. Отрепетировать необходимо и момент передачи эстафетной палочки, особенно в забеге семейных команд. Детки часто теряются на дорожке и не знают, что делать с палочкой дальше. Малышей можно даже взять за руки и пробежать «детский» этап вместе — такое часто можно наблюдать на эстафете «СЧ». Детей постарше можно научить бежать вдоль бровки стадиона — чтобы не терять секунды.

День стартов начинать нужно с зарядки и обязательного легкого завтрака: овсяной или гречневой каши, чая с сырниками, омлета с овощами. А перед забегом нелишне провести разминку — подготовить организм к физическим нагрузкам.

Ну и, конечно, не забывать о спорте на протяжении всего года — тогда медали легкоатлетической эстафеты «СЧ» не заставят себя ждать.

Ольга Григорьева

Фото из архива редакции: Потренироваться в передаче эстафетной палочки не помешает и взрослым.