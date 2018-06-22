Последний путь солдата

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

22 июня, в День памяти и скорби, в деревне Шоркасы  Канашского района  прошло торжественное захоронение  останков бойца Николая Семенова, считавшегося пропавшим без вести в боях под Ельней  в сентябре 1941 года. Останки солдата из Чувашии, как сообщала «СЧ», были найдены поисковым отрядом «За Родину» города Десногорск  Смоленской области.

В этот  же день проводили в последний путь еще одного бойца, найденного смоленскими  поисковиками. На сельском кладбище  деревни Юманаи Шумерлинского района родные, односельчане, представители местной власти   простились  с красноармейцем Иваном Афиногеновым, тоже  погибшим под Ельней.

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