Последний путь солдата

22 июня, в День памяти и скорби, в деревне Шоркасы Канашского района прошло торжественное захоронение останков бойца Николая Семенова, считавшегося пропавшим без вести в боях под Ельней в сентябре 1941 года. Останки солдата из Чувашии, как сообщала «СЧ», были найдены поисковым отрядом «За Родину» города Десногорск Смоленской области.

В этот же день проводили в последний путь еще одного бойца, найденного смоленскими поисковиками. На сельском кладбище деревни Юманаи Шумерлинского района родные, односельчане, представители местной власти простились с красноармейцем Иваном Афиногеновым, тоже погибшим под Ельней.