Эстафетная палочка Фомиряковых

И копья метают, и гири толкают, и в шашки играют

В большой семье командира отряда специального назначения МВД по Чувашской Республике майора полиции Василия Фомирякова есть замечательная традиция. Три раза в год его родственники со всей республики съезжаются на семейные турниры. И традиции этой уже полвека!

Сейчас уже никто не вспомнит, кому из Фомиряковых пришла в голову идея проведения таких «фамильных» соревнований на «малой родине» в Чебоксарском районе, но она прижилась. Зимой встают на лыжи и подтягиваются на перекладине, летом — бег, прыжки в длину, метание диска и копья, плавание и жим гири. Традиционным стал и шашечный турнир, когда можно блеснуть не только физической, но и интеллектуальной подготовкой. Примерно раз в три года самые подготовленные представители известной в республике фамилии пробегают полумарафон из Чебоксар до родных мест — 21 километр!

Для победителей турниров предусмотрен переходящий кубок, который хранится у них до следующего года. Раньше на кубках делалась и персональная гравировка, но вскоре места для имен новых чемпионов просто не осталось. Несмотря на это, кубки остаются самым желанным трофеем для всех участников, которых обычно собирается от пятнадцати до двадцати пяти человек. О каждом из них есть запись в специальной летописи состязаний, где фиксируются все рекорды и достижения спортсменов. И это абсолютно честные соревнования, где накал страстей не мешает относиться к соперникам по-братски.

Как говорит майор полиции Василий Фомиряков, эти турниры для них не только возможность увидеться сразу со всеми родственниками, но еще и прекрасный способ сплотить клан и подружить своих детей, передав им своеобразную эстафетную палочку, чтобы большая семья Фомиряковых и дальше была так же крепка силой и духом. Неудивительно, что здесь знают своих предков до седьмого колена. К примеру, в доме Василия Николаевича, у которого трое сыновей, родовое древо с фотографиями расположено на самом видном месте. Такое же воспитание стараются дать своим детям и другие Фомиряковы…

Фото из семейного архива Фомиряковых: 1981 год. Ядро толкает именитый представитель рода Фомиряковых — Георгий Геннадьевич, заслуженный художник Чувашской Республики, троюродный брат Василия Николаевича.