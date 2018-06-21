Лучших юнармейцев в Чувашии выбирают в пятидесятый раз. ФОТО

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Орлята» стремятся в генералы

«В музее вам не дадут потрогать экспонаты руками, а мы стараемся разрешать их трогать. Ведь одно дело, если дети увидят ту же кольчугу в кино, а другое — если ощутят ее вес, поймут, что действительно тяжелая», — объясняет заместитель руководителя военно-патриотического клуба «Ушаковцы» города Алатырь Дмитрий Бортников. Он с энтузиазмом рассказывает про военную форму различных эпох, оружие и предметы быта. Своя история у Дмитрия даже о том, почему первая советская каска СШ-36 не задержалась в обмундировании военных и была заменена на новую, СШ-39 (боковые поля-скаты шлема 1936 года создавали «эффект паруса» и мешали передвижению солдат).
Вчера в лагере «Звездный» Цивильского района состоялось торжественное открытие игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». Среди восьмисот юнармейцев, съехавшихся на соревнования из районов и городов Чувашии, были также команды профессиональных образовательных организаций и военно-патриотических клубов (в том числе и «Ушаковцы»).
Эти игры, стартовавшие в «Звездном», — юбилейные, пятидесятые по счету, напомнил ребятам со сцены ведущий. Причем Чувашия — один из немногих регионов России, где традиция проведения финальных республиканских игр «Зарница» и «Орленок» не прерывалась в течение полувека. Получается, тем, кто участвовал в них в самые первые годы, уже за шестьдесят, а сегодня в строю юнармейцев стоят их внуки…

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ, Герой России, генерал-лейтенант:
«Очень приятно, что ребята дорожат своими школами, вымпелами, формой одежды… Среди нынешних участников, безусловно, есть будущие военные, среди них, возможно, будут и генералы, и герои. Судьбы их сложатся хорошо, и дай бог, чтобы вместе с этим хорошо складывалась судьба нашей страны».

Строевая подготовка — визитная карточка любого юнармейского отделения. Но это только парадная сторона — знать и уметь нужно гораздо больше. Фото Олега Мальцева
Девочки в юнармейском движении не отстают от мальчиков. Фото Олега Мальцева

«Игры «Зарница» и «Орленок» — уникальная школа патриотического и гражданского воспитания, формирования здорового образа жизни, основ безопасной жизнедеятельности. Они закаляют характер, учат командной работе, сплоченности, дисциплине, прививают патриотические чувства», — отметил, открывая соревнования, Глава республики Михаил Игнатьев. На капризы погоды он посоветовал не обращать внимания, ведь «дождь как раз закаляет характер человека».
В преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.
Вскоре выглянуло солнце, и церемония открытия игр завершилась торжественным маршем юнармейских отделений. А когда после этого снова пошел дождь, ребята, прислушавшись к совету Главы республики, не стали обращать на него внимания. Одни юнармейцы фотографировались с почетными гостями, другие побежали репетировать строевой шаг.
Именно строевую подготовку больше всего любят, по их признанию, члены военно-патриотического клуба «Россич» Алатырского района. На нее и делают ставку, стремясь в лучшем свете показать и себя, и свой район. А вот ученики Красноармейской средней школы на вопрос о любимом состязании почти хором восклицают «Стрельба!» Самым трудным они называют прошедшее накануне испытание «Найди снайпера», где приходилось ориентироваться в лесу по карте.
…«Папа, когда будет силовая подготовка?» — обращается к солидного вида мужчине маленькая девочка с косичками в спортивном костюме защитного цвета. Выясняется, третьеклассница Ирина — не только дочка учителя физкультуры и ОБЖ Александра Кошелева, но и полноправный член команды Липовской общеобразовательной школы Ибресинского района. Настолько полноправный, что и кросс может пробежать, и в сценке поучаствовать, и отжаться способна целых 46 раз!
Впрочем, необычна вся школьная команда — юнармейцев здесь выбирали из всех учеников образовательного учреждения, из 44 человек! Несмотря на маленький «конкурс», ребята регулярно попадают в десятку лучших зарничников, а в прошлом году, например, стали первыми по стрельбе.
Пятидесятые республиканские игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» будут проходить четыре дня. Задача ребят — показать свои навыки в преодолении полосы препятствий, в строевой подготовке, туризме… Продемонстрировать придется и теорию. Свои соревнования пройдут у руководителей делегаций — среди них будет выбран лучший «Учитель-наставник». Ну а победителей в группах «Зарница» и «Орленок» ждут окружное соревнование «Зарница Поволжья» и Всероссийская военно-спортивная игра «Победа».

Фото Олега Мальцева: Михаил Игнатьев напомнил на открытии игр, что именно патриотизм Владимир Путин провозгласил национальной идеей.

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