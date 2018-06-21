Поиск честной конкуренции

«Газпром» увеличил поставки газа на внутренний рынок

Тема развития внутреннего рынка газа станет одной из основных на собрании акционеров «Газпрома», которое состоится 29 июня. В 2017 году «Газпром» добыл 472,1 млрд куб. м газа. Это на 52 млрд куб. м больше, чем в 2016 году. Компания увеличила поставки голубого топлива на внутренний рынок. Но положение на нем сегодня таково, что возможности «Газпрома» конкурировать с независимыми поставщиками энергоресурсов искусственно ограничены. Создание равных условий для всех поставщиков привело бы к росту конкуренции, что благотворно сказалось бы на простом потребителе и на развитии отечественной экономики.

По данным Министерства энергетики, добыча газа в 2017 году в целом по стране выросла на 50,9 млрд куб. м — до 691,1 млрд куб. м. Это рекордный показатель как минимум за последние десять лет. Учитывая, что «Газпром» нарастил добычу в прошлом году на 52 млрд куб. м, можно с уверенностью сказать, что именно он обеспечил этот внушительный рост. При этом суммарные поставки всех производителей на внутренний рынок, по данным Минэнерго, составили 468 млрд куб. м. Это лучший показатель с 2012 года.

Причины роста поставок на внутренний рынок — оживление промышленности и активность электрогенерации. Кроме того, повышается уровень газификации — с 67,2% в 2016 году до 68,1% в 2017-м. Всего за последние десять лет газификация российских городов и сел выросла на 6,1 процентного пункта. Разумеется, темпы могли бы быть и выше. Но процесс упирается в необязательность некоторых звеньев.

В газификации участвует не только «Газпром». Его задача заключается в том, чтобы подвести газопроводы к населенным пунктам. В 2005-2017 годах объем инвестиций «Газпрома» составил почти 325 млрд рублей — построено 30,3 тыс. километров газопроводов, созданы условия для газификации более 864 тыс. домовладений и квартир, 5,2 тыс. котельных.

Одной из основных проблем в ходе реализации Программы газификации регионов РФ по-­прежнему является неисполнение администрациями субъектов РФ своих обязательств по организации необходимой инфраструктуры внутри населенных пунктов. На конец 2017 года строительство уличных сетей выполнено, по данным «Газпрома», на 93,8%, подготовка домовладений и квартир к приему газа — на 80%, котельных — на 77,1%. Из-­за неподготовленности потребителей к приему газа простаивают построенные газопроводы.

С 2005 года в рамках Программы газификации из 63 регионов лишь 10 выполнили свои обязательства полностью. С некоторым отставанием выполняют свои обязательства 34 региона, с существенным — 14. А еще пять регионов их практически не выполняют — это Хабаровский, Ставропольский и Камчатский края, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.

Кроме того, одной из ключевых проблем в регионах остаются неплатежи и рост задолженности за газ. На 1 января 2018 года просроченная задолженность всех потребителей перед компанией «Газпром межрегионгаз» составила 111,6 млрд рублей.

По обывательским представлениям, «Газпром» — это огромная организация, способная пробивать любые выгодные для себя решения на самом высоком уровне. Но в реальности за последние годы независимые игроки теснили компанию на внутреннем рынке. И происходило это не из-за мнимой неэффективности самого «Газпрома», а из-за искусственно создаваемых барьеров.

Потребителей на российском газовом рынке можно условно разделить на две большие группы. Первая — это электростанции и промышленные предприятия. То есть крупные покупатели, которые берут много топлива и стабильно за него платят. Вторая группа — это небольшие потребители, в первую очередь теплоснабжающие организации. В этой группе генерируется огромная масса долгов, при этом каждому отдельному потребителю нужны небольшие объемы газа, а газотранспортная инфраструктура гораздо сложнее и протяженнее, чем у крупных потребителей.

От второй группы независимые игроки шарахаются как черт от ладана. Эта группа со всеми ее проблемами практически полностью отдана «Газпрому». А ведь неплатежи в отдельных регионах достигают 50%, и местные власти не могут (или не хотят) ничего с этим сделать.

В то же время за первую группу потребителей ведутся жаркие баталии. Но эти баталии напоминают боксерский ринг, на котором явный фаворит стоит со связанными руками. «Газпром» не имеет права продавать газ по цене меньше той, что установило государство. На независимых игроков это ограничение не распространяется. Таким образом, очевидно ограничивается честная конкуренция.

«Газпром» неоднократно предпринимал попытки добиться отмены дискриминационных мер на внутреннем рынке. Но пока его усилия не увенчались успехом. А от ситуации, в которой крупные игроки будут честно конкурировать друг с другом, выиграет в первую очередь потребитель. Ведь именно на его интересы должно ориентироваться государство.

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