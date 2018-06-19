«Росатом» в поисках продукции будущего

И ищет он ее на предприятиях Чувашии

В Чебоксарах побывала большая делегация представителей Госкорпорации «Росатом». Что они здесь потеряли? Что собираются найти? Человек, занятый решением бытовых проблем и заблудившийся в информационном пространстве, добавит еще: где «Росатом» и где мы, с Волги… К сожалению, подобное мышление характерно не только для обывателей, не имеющих ни малейшего понимания о сложностях процессов макроэкономики, но зато всегда принижающих возможности родной республики так, словно она им вовсе не родная. Оно проявляется часто и у людей пишущих, считающих себя журналистами и рассчитывающих на огромные толпы поклонников. К счастью, у читателя «СЧ» нет комплекса неполноценности и он не ищет правду на просторах ПФО через поглощение «фальши» и «заблуждения». Наш читатель знает, что отношения «Росатома» с предприятиями Чувашии развиваются не первый год, что госкорпорация заинтересована в новых контрактах, а у республики огромный потенциал в разработке и поставках нового современного оборудования для нужд «самого» «Росатома». Короче, кто следил за развитием сотрудничества, тот в курсе, что атомщики на Волгу приехали не просто так.

Их визит прошел в рамках конференции, которая стала очередным шагом в укреплении деловых взаимоотношений региона с одним из стратегических энергетических субъектов страны. «Возможности сотрудничества промышленных предприятий Чувашской Республики и организаций Госкорпорации «Росатом» — название ясное и понятное. Никто не ставит под сомнение сам факт сотрудничества, специалисты приехали изучить его возможности.

Напомним: начало ему было положено семь лет назад, в мае 2011 года, когда было подписано соглашение между Чувашией и «Росатомом» о взаимодействии. За шесть лет, к 2017 году, объемы поставляемой подразделениям госкорпорации продукции чувашских производителей выросли в шесть раз, с 200 млн до 1,2 млрд рублей. Была проведена большая работа по разработке и освоению выпуска новых изделий и оборудования, способных заменить иностранные аналоги.

В августе 2017 года в Москве состоялась презентация промышленного и инновационного потенциала Чувашии в «Росатоме» с участием Главы республики Михаила Игнатьева и руководителя Проектного офиса «Развитие продукции гражданского назначения» госкорпорации Дмитрия Байдарова. И вот в конце минувшей недели состоялась встреча уже на чувашской земле. На сей раз Дмитрий Юрьевич участвовал в ней в должности начальника управления реализации новых бизнесов «Росатома».

О серьезности конференции, думаем, постоянно напоминать не стоит. Достаточно цифр. Так, от Чувашии в ней участвовало около 40 предприятий. Со стороны «Росатома» — АО «ТВЭЛ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Наука и инновации», АО «РАСУ», НПК «Химпроминжиниринг», ФГУП «ВНИИА имени Н.Л. Духова» и другие. Только компания «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических блоков в России и тринадцати государствах Европы и Азии, 30 исследовательских реакторов в мире, а также все транспортные реакторы российского атомного флота. Предприятие гордится тем, что каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТК «ТВЭЛ».

Представители «Росатома» не скрывали, что цель конференции: наращивание поставок продукции чувашских предприятий на предприятия госкорпорации. «Мы заинтересованы в создании совместных перспективных продуктов, которые на порядок превосходят зарубежные аналоги. Даже если сейчас мы еще не до конца понимаем, что именно нужно сделать, предлагаем вместе подумать о том, что может быть востребовано», — отметил Дмитрий Байдаров, подразумевая, что разговор должен быть откровенным.

И началось. Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин не стал называть «пределом» достигнутые рубежи — в 2018 году объем поставок, по его расчетам, может составить около 2 млрд рублей. 15 предприятий Чувашии участвуют в этой работе. Налажено плотное взаимодействие с ведущими институтами, конструкторскими бюро и инжиниринговыми подразделениями корпорации, в том числе в рамках импортозамещения.

Среди них НИЦ «Курчатовский институт», АО «Атомпроект» и ряд других. Отдельное направление — поставки продукции для ФГУП «Атомфлот». В этой работе участвуют такие чувашские предприятия, как ОАО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Релематика». Имеются предложения по сотрудничеству и в химической отрасли — от «Химпрома» и компании «Спектр».

Перспективным направлением определили и область кибербезопасности.

Республиканские разработчики и интеграторы программного обеспечения и технических решений в сфере цифровых систем активно взаимодействуют с крупнейшими разработчиками средств киберзащиты.

Модератором дискуссии на пленарном заседании выступил заместитель начальника управления, руководитель проектного офиса реализации программ сотрудничества ГК «Росатом» Владимир Арончик. «Основная цель, — подчеркнул он, — это посмотреть не то, что мы делаем сейчас или делали вчера, а что будет впереди: через пять, пятнадцать лет. Потому что все компании, с кем мы общаемся, с нами совпадают в одном: мы хотим, чтобы Россия была технологичным лидером».

Здесь были высказаны основные требования к электрооборудованию энергоблоков АЭС, различные аспекты автоматизации объектов энергетики и промышленности, варианты реализации концепции «Умный город».

«Поле для сотрудничества огромное. И это не только электротехника», — приводит на своем сайте ГТРК «Чувашия» слова начальника отдела управления проектами ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ГК «Росатом» Геннадия Воропаева. «Мы начинаем развивать и побочные наши бизнесы, которые будут такими же прибыльными для «Росатома». И выручка от нового бизнеса у нас должна превысить пятьдесят процентов к 2030 году, поэтому это как раз то поле, которое востребовано», — дополняет коллегу представитель проектного офиса программ развития ГК «Росатом» Алексей Стратиенко.

Со стороны республики с докладами выступили представители более 30 предприятий. В том числе глава города Чебоксары, проректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Евгений Кадышев. В завершение было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским федеральным ядерным центром и компанией ООО «Интеллектуальные сети».

В пятницу гости побывали на ряде предприятий столицы, где ознакомились с новыми разработками. В тот же день Глава республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с представителями «Росатома», на которой были обсуждены итоги конференции. Михаил Игнатьев поблагодарил за интерес и внимание к Чувашии.

«У нас исторически сложилась сильная электротехническая отрасль, которая производит высококонкурентную продукцию, востребованную за рубежом. Объединив усилия, сконцентрировав имеющиеся возможности, мы будем представлять мощную лоббистскую силу», — отметил руководитель региона.

Дмитрий Байдаров в свою очередь выразил уверенность в том, что у сотрудничества с Чувашией очень хорошее будущее. «Мы заинтересованы в создании продукции будущего. В Чувашской Республике есть необходимые компетенции. У вас есть специализированные вузы, которые занимаются научными разработками в этой сфере. У ваших предприятий есть понимание того, что такое современная электротехника, видение будущего электротехники. Все это необходимо для того, чтобы уже сейчас создавать задел на 5–10 лет вперед. И госкорпорация готова вкладываться в это», — подчеркнул Дмитрий Юрьевич.

…Несмотря на внушительные результаты самой конференции, которые наблюдали и подтверждали десятки республиканских журналистов, в отдельных изданиях все равно вышли материалы, ставящие под сомнение и объемы сотрудничества, и умение предприятий Чувашии производить современное оборудование, и решительность «Росатома» помогать региональным компаниям заказами и консультациями. Может быть, действительно этим авторам приятнее и привычнее показывать Чувашию смешной, неопытной, неразвитой, чем такой, какая она есть? Может быть, просто она им чужая?

Коллаж «СЧ»: Прибытие в Чебоксарскую гавань атомного ледокола не вызвало бы столько эмоций, сколько вызвал деловой визит делегации предприятий ГК «Росатом» в Чувашию.