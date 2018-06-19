Как оформить дачу

Нужен техплан и документы на землю

В прошлом году на дачном участке я построил небольшой дом с мансардой. Как его зарегистрировать и куда обращаться?

Дмитрий Сергеев, Чебоксары

— Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на дачный дом осуществляются на основании технического плана здания и правоустанавливающего документа на земельный участок, — рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Ольга Николаева. При этом учет и регистрация права на дом проводятся одновременно.

Вначале надо обратиться к кадастровому инженеру для составления технического плана здания. Затем подать заявление о государственном кадастровом учете и госрегистрации прав на дачный дом (с представлением техплана) в Росреестр через офисы МФЦ. А далее — оплатить государственную пошлину за регистрацию права в размере 350 рублей.

Если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано ваше право на земельный участок, на котором построен дачный дом, необходимо подать заявление о его регистрации с приложением правоустанавливающего документа на землю и квитанции об оплате госпошлины. В этом случае оформят и землю, и дом одновременно.