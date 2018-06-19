Участок под домом — общий

Но формируется он в особом порядке

Подскажите, пожалуйста, земля, на которой стоит многоквартирный дом, — общее имущество? Если да, то кто и как может им распорядиться? Нужно ли определять границы этого участка?

Анна Толкачева, Канаш

На этот вопрос «СЧ» попросила дать пояснения заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяну Расколову:

— В соответствии с Жилищным кодексом РФ к общему имуществу многоквартирного дома относятся помещения, которые не являются частями квартир и предназначены для обслуживания более одного помещения в доме. К такому имуществу относятся лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, технические подвалы.

Общими являются также крыши, ограждающие конструкции дома, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, находящееся в нем и обслуживающее более одного помещения. Ну и, конечно же, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства. Общими будут элементы, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Таким образом, в силу прямого указания закона земельный участок под многоквартирным домом является элементом его общего имущества. Но в отличие от перечисленных остальных он формируется в особом порядке, так как для этого требуется проведение процедуры межевания и осуществление государственного кадастрового учета.

Если земельный участок под МКД сформирован и поставлен на кадастровый учет до введения в действие ЖК РФ (до 01.03.2005), то он переходит в общую долевую собственность проживающих в доме собственников помещений бесплатно с момента его формирования и проведения государственного кадастрового учета.

При другом раскладе формированием участка занимаются органы государственной власти или местного самоуправления. Как правило, для строительства МКД предоставляется участок большей площадью, чем для его дальнейшей эксплуатации. Соответственно при последующем формировании площадь участка сокращается (тоже, как правило). К этому нужно быть готовыми.

Обратиться в соответствующие органы с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен дом, вправе любое лицо, уполномоченное на это на основании решения общего собрания собственников помещений. Специального решения органов власти о предоставлении земельного участка и государственной регистрации права общей долевой собственности на него не требуется.

Любое общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Причем такое право возникает независимо от их волеизъявления. Приобретая любое жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме в собственность, покупатель приобретает право в общей долевой собственности на общее имущество дома.

Оформлять или не оформлять свои права на общее имущество многоквартирного дома — решение, которое могут принять только собственники. Ни один существующий нормативно-правовой акт в настоящее время не содержит норм, делающих госрегистрацию прав на доли в общем имуществе обязательной.

К сведению

Незарегистрированное общее имущество собственники могут активно использовать и извлекать из этого дополнительную выгоду. Например, общее имущество можно коллективно сдавать в аренду, а земельный участок под многоквартирным домом — облагородить.

Фото из архива редакции: Стоит ли оформлять общедолевое право на общее имущество (землю), решают только собственники.