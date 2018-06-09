«Ростелеком» и Почта Банк продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан

В рамках Международного финансового конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге, «Ростелеком» впервые представил полный клиентский путь по удаленной идентификации граждан для открытия счета, вклада или получения кредита в банке. Удаленная идентификация была реализована через интернет-банк Почта Банка. Запуск Единой биометрической системы в промышленную эксплуатацию состоится 1 июля 2018 года.

Работа над созданием Единой биометрической системы началась в прошлом году. «Ростелеком» является разработчиком и оператором Единой биометрической системы. Пользоваться Единой биометрической системой граждане смогут бесплатно.

Предварительно внеся свои биометрические данные в систему, гражданин сможет выбрать интересующую его банковскую услугу, авторизоваться в системе ЕСИА (портал Госуслуг) и с помощью снятого видео с изображением лица и записью голоса пройти идентификацию. Весь процесс займет всего несколько минут.

Для дистанционной идентификации граждан банкам необходимо подключиться к Единой биометрической системе, Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0), а также интегрировать процесс удаленной идентификации в банковские бизнес-процессы и информационные системы. Первым продемонстрировал полную готовность к работе с Единой биометрической системой Почта Банк. С 1 июля 2018 года граждане смогут пройти удаленную идентификацию в 20 российских банках. В перспективе к системе будут подключены все российские банки.

Для регистрации пользователей в Единой биометрической системе кредитные организации оборудуют рабочее место операционистов камерой и микрофоном. Принимать биометрию с момента запуска Единой биометрической системы в промышленную эксплуатацию начнут около 500 отделений банков по всей стране.

Иван Беров, Директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком»:

«Мы создаем Единую биометрическую систему в очень сжатые сроки, параллельно дорабатываем механизмы биометрической идентификации и подключаем кредитные организации к системе. Такой же «спринт» проходят и банки, которым нужно не просто подключиться к нескольким информационным системам, но и внедрить новые бизнес-процессы. Мы очень рады, что в этих условиях Почта Банку удалось за месяц до официального запуска Единой биометрической системы продемонстрировать готовность удаленно идентифицировать граждан. Первым быть всегда сложнее. Очень скоро их догонят десятки других банков и к 1 июля граждане получат цифровую свободу в выборе кредитной организации».

Член Правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова: «Запуск Единой биометрической системы повысит доступность и удобство пользования банковскими услугами для россиян. Это значит, что граждане, особенно маломобильные или проживающие в районах с невысоким банковским покрытием, получат доступ к финансовым услугам, пройдя несложную процедуру удаленной идентификации. Сегодня мы первыми среди российских банков продемонстрировал процесс дистанционного открытия счета клиентом, ранее предоставившим биометрические контрольные шаблоны в систему. С 1 июля Почта Банк организует сбор и передачу в Единую биометрическую систему образцов фотографий и голоса граждан более чем в 120 отделениях в 83 регионах присутствия, до конца года количество точек банка, оснащенных необходимым оборудованием, увеличится до 400».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления «Почта Банка» Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 2017 года было открыто 12500 точек обслуживания банка более чем в 80 регионах РФ, а клиентская база превысила 6 млн человек. «Почта Банк» занимает второе место по размеру розничной сети на российском банковском рынке.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. «Почта Банк» работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. «Почта Банк» является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4000 машин) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.