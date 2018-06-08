Владимир Путин ставит задачу снизить ставку ипотеки до 7%

К Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 7 июня обратилась многодетная семья из Иваново с жалобой на неправомерное постановление правительства по ипотеке для многодетных семей.

Новое законодательство позволяет многодетным семьям выплачивать ипотеку по льготной ставке – 6%. Однако банки отказываются помогать семьям, где, например, родился четвертый или пятый ребенок, аргументируя пунктом постановления, где для поддержки определена категория многодетной семьи, где родился второй или третий ребенок. Семья из Иваново предложила внести изменения в постановление и определить, что льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, где родился второй и последующий ребенок. Президент согласился с данным предложением и поручил Министерству финансов исправить этот законодательный момент.

Также Владимир Путин обратил внимание Министра финансов Российской Федерации: «Я уже говорил в послании, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%».

В Чувашской Республике, по данным Центробанка России, за 4 месяца текущего года оформлен 5 771 ипотечный кредит на общую сумму 8 722 млн рублей, что в 1,79 раза больше по количеству и в 1,88 раза по объемам выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Значительное увеличение объемов ипотечного кредитования в первую связано со снижением процентных ставок по таким кредитам. По итогам истекшего периода текущего года средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам составила 9,66% против 11,52% в прошлом году.