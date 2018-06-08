Чувашский национальный музей приглашает на летние мастер-классы

Чувашский национальный музей запускает традиционный цикл летних матер-классов мастерской «Фантазия». Подобные мероприятия приобрели большую популярность среди семейных посетителей.

Во время работ у детей развиваются тактильные ощущения, творческие способности, логическое мышление, формируются навыки шитья.

Каждый ребенок и взрослый будут уходить с мастер-класса в хорошем настроении и с сувениром, изготовленным своими руками.

Начало мастер-классов в 11:00 и 14:00

Все материалы предоставляются.

Адрес: Красная площадь 5/2. Чувашский национальный музей.

Телефон для справок: (8352) 62-35-10, 62-55-66.