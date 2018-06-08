12 июня в Чебоксарах будет ограничена реализация алкоголя 

Администрация города Чебоксары информирует, что в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, строениях, задействованных в проведении массовых гуляний, зрелищных мероприятий, парадов, спортивных мероприятий) и ярмарок в дни их проведения.

12 июня 2018 года в городе Чебоксары планируется проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Местами проведения массовых мероприятий определены:

1) Площадь Республики, ул. К. Маркса (от пл. Республики), Ленинградская (от пл. Республики до пересечения с Красной площадью);

2) Красная площадь;

3) Площадка перед ДК «Салют».

Ограничения распространяются на торговые объекты, вход для посетителей в которые организован с территории, находящейся в границах мест проведения массовых мероприятий и ярмарок.

Ограничения не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.