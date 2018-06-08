Об ограничении стоянки и движения транспортных средств 12 июня

Администрация города Чебоксары в связи с проведением праздника День России 12.06.2018 г. уведомляет:

1. Об ограничении стоянки транспортных средств с 06:00 12.06.2018 г. на площади Республики, по ул. Ленинградская (от площади Республики до площади Красная).

2. Об ограничении движения транспортных средств 12.06.2018 г. с 14:30:

— по ул. Ленинградская (от площади Республики до площади Красная);

— по ул. Дзержинского (от ул. Карла Маркса до Президентского бульвара);

— по ул. Композиторов Воробьевых (от ул. Карла Маркса до Президентского бульвара).

Движение будет возобновлено после прохождения пешей колонны.