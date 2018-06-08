8 июня в прямом эфире телеканала «Россия-1» вышла программа «Приложение силы»

В очередном выпуске программы, которую провел известный российский журналист Сергей Ломакин, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервеционной радиологии им. А.Н. Лопаткина Минздрава России, ч.к. РАН, профессор, доктор медицинских наук Олег Аполихин, министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, главный внештатный специалист терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, д.м.н., ректор Института усовершенствования врачей Лариса Тарасова, главный врач Больницы скорой медицинской помощи, главный внештатный специалист хирург, трансплантолог Ильдар Абызов, доцент Чувашского государственного университета, кандидат социальных наук Алексей Карпов обсудили медицинские, социальные и экономические вопросы, влияющие на демографическую ситуацию.

Программа транслировалась на канале YouTube, это позволило телезрителям задавать вопросы в режиме реального времени.

Телевизионную версию программы «Приложение силы» можно будет посмотреть 10 июня в 19:00 в региональном телеэфире программы «Россия 24» и 14 июня в 20:00 в эфире Национального телевидения Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики