10 июня – День работников легкой и текстильной промышленности

Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая и текстильная промышленность имеет огромное значение для социально-экономического развития Чувашской Республики. Она удовлетворяет производственные потребности различных секторов экономики и социальной сферы, обеспечивает население товарами первой необходимости, повышает качество его жизни.

Ваша продукция – это современные изделия, создающие комфорт и уют в повседневном быту и отвечающие высоким запросам потребителей. Предприятия отрасли вносят заметный вклад в насыщение отечественного рынка продукцией местного производства, активно участвуют в процессах импортозамещения.

Приоритетными задачами органов власти республики и организаций легкой и текстильной промышленности сегодня являются привлечение инвестиций, модернизация производства для внедрения высоких технологий, повышение конкурентоспособности продукции, реализация инновационных проектов малого и среднего бизнеса.

Дорогие труженики! Ваши умение работать на результат, верность профессии, ответственность и самоотдача заслуживают самых искренних слов благодарности.

Желаю вам новых трудовых достижений, счастья, благополучия и доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне!

Глава

Чувашской Республики Михаил Игнатьев