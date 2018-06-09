10 июня – День работников легкой и текстильной промышленности

Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Легкая и текстильная промышленность имеет огромное значение для социально-экономического развития Чувашской Республики. Она удовлетворяет производственные потребности различных секторов экономики и социальной сферы, обеспечивает население товарами первой необходимости, повышает качество его жизни.
Ваша продукция – это современные изделия, создающие комфорт и уют в повседневном быту и отвечающие высоким запросам потребителей. Предприятия отрасли вносят заметный вклад в насыщение отечественного рынка продукцией местного производства, активно участвуют в процессах импортозамещения.
Приоритетными задачами органов власти республики и организаций легкой и текстильной промышленности сегодня являются привлечение инвестиций, модернизация производства для внедрения высоких технологий, повышение конкурентоспособности продукции, реализация инновационных проектов малого и среднего бизнеса.
Дорогие труженики! Ваши умение работать на результат, верность профессии, ответственность и самоотдача заслуживают самых искренних слов благодарности.
Желаю вам новых трудовых достижений, счастья, благополучия и доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне!
Глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев